moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日 貨幣總結餘再降

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.85點子至4.32952%，是9月30日後最低，當日報4.32101%。對上一次連跌2日是10月10日，當日拆息報4.41524%。

港元現報7.7715元貶值10點子，曾貶值最多28點子，報7.7733元，亦曾升值最多5點子，報7.77元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，較再上一日減0.12億元，總結餘是10月8日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.52點子至4.28202%，是9月25日後最低；1星期HIBOR跌16.33點子至4.34488%，是9月25日後最低；2星期HIBOR跌8.82點子至4.35131%，是9月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.82點子至4.28458%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR跌3.39點子至4.14167%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR跌3.39點子至4.04095%，是10月7日後最低。

美元指數現報103.529貶值0.061點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5377%，終止單日擴闊，利差是2024年10月09日後最窄，當日差距為-0.5362%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年10月08日，當日利差報-0.346%。

其他報道

自然資源部︰研設收購企業無力開發的存量土地專項借款

人行︰研允許政策性銀行、商業銀行向企業發再貸款購存量土地

施政報告2024︱李家超：繼續研究青年用強積金供款作置業首期建議

住建部倪虹︰100萬套城中村危房改造仍可再加碼 支持允許地方發專項債

專項債購存量房 財政部︰與存量土地業主企業合理確定收購價

金監總局：4萬億地產項目「白名單」「應進盡進」「應早儘早」

住建部：新增100萬套城中村改造 年底前「白名單」信貸規模增到4萬億

大摩下調內地非必需消費品股評級

中國消費放緩 LVMH創始人財富縮水370億美元

日本出口轉跌 見2021年以來最大降幅

美國國防部將禾賽科技從黑名單中移除

滬深三大指數高開 人行淨回籠174億人幣

恒指高開185點 科指升1% 融創跌14%

蘋果據報曾與比亞迪合作開發電動車電池

融創折讓約19% 先舊後新配股 籌11億

港股ADR升101點 夜期高水195點 美期跌亞股升

道指升337點 創收市新高 美債息降 金龍指數上升

北水增持建行 減持聯合能源