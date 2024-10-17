港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.85點子至4.32952%，是9月30日後最低，當日報4.32101%。對上一次連跌2日是10月10日，當日拆息報4.41524%。
港元現報7.7715元貶值10點子，曾貶值最多28點子，報7.7733元，亦曾升值最多5點子，報7.77元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，較再上一日減0.12億元，總結餘是10月8日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.52點子至4.28202%，是9月25日後最低；1星期HIBOR跌16.33點子至4.34488%，是9月25日後最低；2星期HIBOR跌8.82點子至4.35131%，是9月26日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.82點子至4.28458%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR跌3.39點子至4.14167%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR跌3.39點子至4.04095%，是10月7日後最低。
美元指數現報103.529貶值0.061點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5377%，終止單日擴闊，利差是2024年10月09日後最窄，當日差距為-0.5362%。
對上一次終止單日擴闊，是2024年10月08日，當日利差報-0.346%。
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