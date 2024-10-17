住建部部長倪虹在國新辦新聞發布會上表示，中國房地產在系列政策作用下，經過三年不斷調整，市場已經開始築底，10月相關數據一定會是積極樂觀的結果。他表明，對房地產止跌回穩充滿信心。接下來是要齊心協力把組合拳打好、狠抓落實，讓這些政策效果能夠充分顯現，能夠讓人民群眾享受到政策紅利。
他指，在保交房的攻堅戰上，會一手抓「白名單」，解決好項目建設的資金問題；一手抓項目建設進度，按照市場化、法治化原則依次分類，推動住房早日交付。
對於資不抵債項目，提出按照法治化、市場化原則，加快破產重整或者清算，切實維護購房人合法權益；對於違法違規、坑害購房人利益的行為堅決查處，絕不讓他們金蟬脫殼，也不讓他們蒙混過關。
至於收購存量土地方面，金融監管總局副局長肖遠企指，將與有關部門一起積極研究政策性銀行、商業銀行支持盤活閒置存量土地的具體舉措，允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地的收購發放一定比例的收購貸款，主要目的是推動更加高效利用好閒置土地，同時改善和釋放房地產行業現金流。
肖遠企又表示、房地產融資渠道很多，包括開發貸款，今年前9個月銀行業金融機構新發放房地產開發貸款較年初增加超過4000億元；還有併購貸款、經營性物業貸款、房地產企業併購貸款、住房租賃貸款，以及債券投資和保險資金股權投資等多種融資手段。要充分發揮不同融資工具的獨特優勢；另一方面，根據不同房地產企業和房地產項目在不同階段的融資需求，量身定制各種專屬金融產品，進一步提高融資支持的精准性、及時性和有效性。
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