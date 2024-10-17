彭博社報道，Union Bancaire Privee董事總經理Vey-Sern Ling表示，股票投資者正在尋找重磅數字來推動股市進一步上漲，而政府更專注於推動經濟和房地產市場企穩，只要預期存在如此大的錯配，所有新聞發布會都將不可避免地令人失望。

東方匯理銀行駐香港經濟學家治曉佳則表示，總體而言這些措施是有幫助的，儘管市場可能期待一些大爆炸式的刺激措施來推動房地產市場短期企穩。鑒於已宣布的措施看起來仍相當溫和，市場可能對短期效果保持懷疑。

恒指今早高開185點，高位升496點，低位升65點，高低波幅431點。上升股份比例為29%，下跌為25.11%，無升跌為45.87%。

恒指半日升165點或0.81%，報20452點，大市成交金額1077億元；國指升66點或0.91%，報7334點。恒生科技指數收報4461點，升1.34%。

藍籌股成交金額380億元，佔大市成交35.28%；科指成份股成交金額206.4億元，佔大市成交19.16%；國指成份股成交金額330.25億元，佔大市成交30.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6%，至153.73億元，佔大市成交14.26%。牛熊證成交金額80.3億元，增加18.24%；窩輪成交金額73.43億元，減少4.76%。

藍籌61隻升，18隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.42%，收報21.4元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌8.68%，收報12.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報8.76元，升4.78%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報42.9元，跌2.05%。

恒指曾跌穿20天線(20367.98點)。科指曾下試20天線(4432.49點)。

北水南下合計淨流入73.18億元，終止單日流出。北水本月累計流入384.69億元，按月減少9.11%，金額是2月後新低，連續第16個月流入。

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本地地產股

新世界發展（0017）收報8.24元，升0.49%。

新鴻基地產（0016）收報86.95元，升0.29%。

長實集團（1113）收報33.5元，升0.45%。

恒地（0012）收報26.35元，升2.13%。

信和置業（0083）收報8.61元，升0.47%。

華置（0127）收報1.24元，跌2.36%。

嘉華國際（0173）收報1.83元，無升跌。

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藍籌內房

中海外（0688）收報14.82元，跌4.14%。

龍湖（0960）收報12.62元，跌8.68%。

華潤置地（1109）收報25.9元，跌3.18%。

非藍籌內房

萬科（2202）收報7.13元，跌10.65%。

融創（1918）收報2.43元，跌21.1%。

佳兆業（1638）收報0.295元，跌18.06%。

新城發展（1030）收報2.2元，跌10.57%。

世茂集團（0813）收報1.48元，跌13.95%。

奧園（3883）收報0.41元，跌11.83%。

旭輝（0884）收報0.395元，跌12.22%。

富力（2777）收報1.66元，跌16.58%。

三巽控股（6611）收報0.11元，跌17.29%。

遠洋集團（3377）收報0.335元，跌11.84%。

中駿集團（1966）收報0.188元，跌10.48%。

融信中國（3301）收報0.71元，跌23.66%。

明發（0846）收報0.2元，升11.11%。

中梁（2772）收報0.136元，跌16.05%。

內銀股

建行（0939）收報6.1元，升0.49%。

農行（1288）收報3.98元，升0.76%。

工行（1398）收報4.79元，升0.42%。

郵儲行（1658）收報4.82元，升0.84%。

交行（3328）收報6.22元，升0.48%。

招行（3968）收報39.85元，跌0.25%。

中行（3988）收報3.83元，升0.52%。

蘋果據報曾與比亞迪（1211）合作開發電動車電池。收報275.6元，升1.85%。

融創（1918）折讓約19% 先舊後新配股 籌11億。收報2.43元，跌21.1%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，錦藝集團控股（0565）停牌。

福耀玻璃（3606）收報53.45元，升2.89%。

南粵控股（1058）收報0.345元，升13.11%。

非凡領越（0933）換股私有化堡獅龍（0592），5股換1股折讓12%。非凡領越收報0.54元，無升跌。

堡獅龍（0592）收報0.101元，跌17.89%。

達勢（1405）股東配售500萬股套現最多3.4億。收報67.6元，跌9.32%。

靄華押業（1319）盈警料半年盈利減少至少三成。收報0.213元，跌3.62%。

京東物流（2618）與淘天集團達成合作，全面連接淘寶天貓。收報14.4元，升0.14%。

中壽（2628）料今年首三季多賺1.9倍至1088億元人幣。收報15.98元，升2.57%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.44元，收報63.1元，跌0.06%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1929元，收報1924元，升0.08%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見5.92元，收報5.53元，無升跌；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見11.68元，收報11.2元，無升跌；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.2元，收報5.12元，升1.79%；成都高速（1785）創上市新高，見2.43元，收報2.26元，跌4.64%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.76元，收報15.38元，跌2.04%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1929元，收報1924元，升0.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8959.35元，收報8959.35元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.45元，收報1073.45元，升0.05%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，升2.94%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.62元，收報1.59元，升7.43%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.148元，升22.31%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.48元，收報1.4元，跌3.45%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見238.6元，收報236.6元，升1.02%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.67元，收報0.59元，升13.46%；潤歌互動（2422）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升4.69%；光麗科技（6036）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升7.69%；信越控股（6038）創52周高，見0.255元，收報0.25元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）低見0.36元，收報0.375元，跌10.71%；EDA集團（2505）低見2.28元，收報2.3元，跌1.71%。

7隻股份創52周低，包括國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.08元，跌0.92%；中國北大荒（0039）低見0.052元，收報0.055元，跌8.33%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；安全貨倉（0237）低見1.75元，收報1.89元，無升跌；大森控股（1580）低見0.1元，收報0.1元，跌0.99%；中慶股份（1855）低見6.65元，收報6.7元，跌6.42%；傲迪瑪汽車（8418）低見0.42元，收報0.465元，升1.09%。

異動股

上升異動股，包括，積木集團（8187）收報0.64元，升96.92%；宏海控股集團（8020）收報0.031元，升55%；中天順聯（0994）收報0.295元，升29.96%；盈滙企業控股（2195）收報0.064元，升28%；中國新經濟投資（0080）收報0.099元，升26.92%；迅捷環球控股（0540）收報0.118元，升26.88%；艾美疫苗（6660）收報7.3元，升25.43%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.08元，升23.08%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.148元，升22.31%；中國紅包（8316）收報0.35元，升20.69%；凱知樂國際（2122）收報0.054元，升20%。

下跌異動股，包括，傳遞娛樂（1326）收報0.035元，跌28.57%；匯聯金融服務（8030）收報0.3元，跌25%；中國數字視頻（8280）收報0.04元，跌24.53%；綠心集團（0094）收報0.053元，跌24.29%；融信中國（3301）收報0.71元，跌23.66%；融創（1918）收報2.43元，跌21.1%；和嘉控股（0704）收報0.076元，跌20%。

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