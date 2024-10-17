《吉林日報》第6版周二刊發上述公司《關於要求任守志等四名同志限期返回公司上班的通告》，通告稱，任守志、王亮、尹世橋、張玉華四名員工未經公司批准擅自離崗，至今一直未到公司上班，在此期間內，公司不斷以各種方式與上述員工聯繫未果。現以公告方式通知上述四名同志於2024年10月21日前返回公司上班，如逾期不歸，將按《勞動法》和吉林省國資委《關於開展「吃空餉」問題專項整治的通知》及有關規定處理。

該四名員工的離職時間分別為2020年1月（任守志）、2018年10月（王亮）、2015年4月（尹世橋）及2008年8月（張玉華）。

該通告發布後隨即引起內地網民關注，更衝上微博熱搜。有網民質疑，為何員工擅離崗位16年後公司才發布通告，四人離職期間是否還有發放薪金。有網民更估計：「敢這樣幹的，多少有點背景吧，部門領導和人資部門不可能不知道」。

吉林森工集團泉陽泉飲品回覆內媒《讀特新聞》時指，通告中的四名人員均為普通生產工人，由於內地現時正進行「吃空餉」問題專案整治，公司是響應國家號召，才於現時發布通告「尋人」。該公司又指，上述四位員工離崗後，公司沒有對其發放過工資，而且離崗不可能給工資待遇。如果他們在10月21日之後仍未返回公司，公司會履行所有法律程序，包括解除勞動合約。

資料顯示，吉林森工集團泉陽泉飲品為吉林森工集團旗下公司。吉林森工集團於1994年3月正式營運，正廳級建制，直接隸屬省政府管理。

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