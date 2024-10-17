鄭煥然表示，過去幾年與其他市場相比，香港零售業務的經營成本特別高昂。政府應提供補貼，幫助零售商克服挑戰，較低的營運成本有助提升香港零售業的競爭力。在零售市道低迷的情況下，香港商舖租金減免是真正能夠幫助零售行業和改善營商環境的必要舉措。

羅兵咸指出，全球經濟不明朗、地緣政治局勢緊張，以及香港股市及房地產市場表現欠佳，對本港經濟及消費市場造成負面影響。美國減息慢於市場預期，內地旅客轉向體驗式和文化消費、港元匯率高企以及北上消費導致需求減少等因素，亦加速本港消費下降。該行指，香港零售業今年面臨持續挑戰，雖然各持份者大力提振零售業，不過今年首八個月零售業總銷貨價值仍按年下跌8%，隨著消費模式的變化，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物奢飾品，以及百貨公司貨品類別均按年跌16%，電器及其他未分類耐用消費品亦跌15%，預期今年消費只會在藥物及化妝品類別有增長。

內地消費方面，羅兵咸指不少內地品牌和零售商目前正面臨消費市場增長緩慢和競爭加劇一連串嚴峻挑戰，大型購物節傳統上帶動大量銷售，但現在卻表現平淡。此外，消費者購物開始注重精打細算，亦削弱大型促銷活動的影響力，促使零售促銷更加困難。整體宏觀經濟形勢復蘇不平衡，強勁的工業生產與平淡的消費需求不振形成鮮明對比。

不過，羅兵咸對內地零售業長期前景仍樂觀，內地城市化和收入水平不斷提高，有望推動中長期消費的可持續增長。隨著市場信心改善，作爲消費市場的中堅份子的中高收入家庭不斷增加，並有望將高額儲蓄用於更多的消費支出。此外，中國政府推動綠色健康消費，加上電子商務和數碼化市場的快速擴張，為增長和創新帶來了新機遇。

羅兵咸永道南中國稅務市場主管合夥人王舜宜預計，內地到2030年將成為全球最大的奢侈品市場。免稅購物和降進口稅措施，包括離境退稅、海南離島免稅，市内免税店試點以及跨境B2C進口電商，將促進中國入境旅遊和國內消費。該行預期至2025年底，海南自由貿易港將融入全球高標準自由貿易區網絡，所有進口商品均免關稅，並採用更簡單的稅收制度。

他又指，部分大灣區城市一直推動先進供應鏈管理、設計、品牌打造等專業服務，為企業和人才提供稅務優惠，香港的零售商應善用這些激勵措施，開拓新市場、新產品、新商業模式，並將香港的國際零售專業知識引入內地市場進一步深耕。

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