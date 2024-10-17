陸法蘭稱，3英國正聯同CMA等努力去達成解決方案，冀合併可帶來廣泛效益。他認為，今次合併交易，可以讓英國電訊業務在未來更好地實現投資價值。他形容：「3英國的前景艱難，當地電訊業務市場出現不協調，合併後新公司將有所需的規模、平台去作出投資、發展及競爭，挑戰當地最大兩間電訊商」。他相信合併英國電訊業務後，會為長和帶來更好現金回報，所產生協同效應，亦會為客人、營運商、流動虛擬網絡服務商（MVNO）及股東帶來得益，可作更大投資。

在今午的股東特別大會上，投贊成票的股東股份數目達24.59億股，佔比99.9815%，相對45.49萬股或佔比0.0185%，集團主席李澤鉅宣布，有關決議案在獲超過一半股東投票贊成下，獲得通過。長和現時股價報41.3元，跌0.96%。

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