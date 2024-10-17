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港股見三周低 恒指收市跌207點 曾穿20000關 成交不足2000億 北水轉流入

市場對今日內地多部門發布會內容感到失望，恒指於發布會前升496點，見全日高位，午後A股、港股更倒跌，恒指一度失守20000點關，三大指數見三周即市及收市低。大市成交縮至不足2000億元，不過北水又再流入，中午流入73億，全日流入增至83億。成交最多股份是盈富（2800），成交125.52億。

市場對發布會內容失望，多隻內房跌幅超過一成，跌幅最多的是融信中國（3301）跌29.03%，配股的融創（1918）跌27.27%，富力（2777）、世茂（0813）均跌逾兩成。施政報告後，本地地產股亦向下。

恒指今早高開185點，高位升496點，低位跌309點，高低波幅806點。上升股份比例為20.23%，下跌為46.46%，無升跌為33.29%。

恒指收市跌207點或1.02%，報20079點，大市成交金額1912億元，較上日減少8.21%，是9月23日1242.89億元成交後最少；國指跌88點或1.22%，報7179點。恒生科技指數收報4349點，跌1.19%。

藍籌股成交金額787.83億元，佔大市成交41.2%；科指成份股成交金額420億元，佔大市成交21.96%；國指成份股成交金額668.99億元，佔大市成交34.98%。

24隻雙櫃台股，總成交1.1億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加26.13%，至182.92億元，佔大市成交9.56%。牛熊證成交金額101億元，增加48.73%；窩輪成交金額81.91億元，增加6.23%。

藍籌12隻升，65隻下跌，5隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.45%，收報21元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌13.75%，收報11.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報8.64元，升3.35%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.71元，跌4.87%。

恒指跌穿20天線(20349.33點)。科指跌穿20天線(4426.91點)。

北水南下合計淨流入83.59億元，終止單日流出，淨流入金額是10月15日85.43億元後最多。。北水本月累計流入395.1億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.53%，低見19977.35點，是9月26日19176.58點後最低。收市報20079.1點，是9月26日後收市新低，當日報19924.58點。連跌4日，累計跌1172.88點，對上一次連跌4日是9月5日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.89%，低見4319.17點，是9月27日4308.47點後最低。收市報4349.77點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌4日，累計跌386.33點，對上一次連跌4日是8月15日。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.71%，低見7143.46點，是9月26日6783.64點後最低。收市報7179.44點，是9月26日後收市新低，當日報7086.7點。連跌4日，累計跌441.3點，對上一次連跌4日是9月5日。第1日陰燭。

午後消息股表現

長和（0001）股東會通過英國電訊業務注入合營公司交易 陸法蘭：料2025年完成交易。收報41.35元，跌0.84%。

今早及隔晚消息股表現

施政報告2024︱李家超：繼續研究青年用強積金供款作置業首期建議

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.93元，跌3.29%。

新鴻基地產（0016）收報86.5元，跌0.23%。

長實集團（1113）收報32.95元，跌1.2%。

恒地（0012）收報25.9元，升0.39%。

信和置業（0083）收報8.48元，跌1.05%。

華置（0127）收報1.25元，跌1.57%。

嘉華國際（0173）收報1.8元，跌1.64%。

銀河國際證券：市場對專項債買存量房無時間表及具體目標感失望。住建部：新增100萬套城中村改造 年底前「白名單」信貸規模增到4萬億。

藍籌內房

中海外（0688）收報14.44元，跌6.6%。

龍湖（0960）收報11.92元，跌13.75%。

華潤置地（1109）收報25.2元，跌5.79%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.5元，跌13.79%。

寶龍地產（1238）收報0.59元，跌13.24%。

萬科（2202）收報6.62元，跌17.04%。

融創（1918）收報2.24元，跌27.27%。

禹洲（1628）收報0.138元，跌13.75%。

佳兆業（1638）收報0.285元，跌20.83%。

新城發展（1030）收報2.09元，跌15.04%。

龍光地產（3380）收報0.95元，跌12.04%。

世茂集團（0813）收報1.37元，跌20.35%。

雅居樂（3383）收報0.87元，跌16.35%。

奧園（3883）收報0.4元，跌13.98%。

旭輝（0884）收報0.38元，跌15.56%。

富力（2777）收報1.55元，跌22.11%。

SOHO中國（0410）收報0.72元，跌5.26%。

花樣年（1777）收報0.122元，跌12.86%。

三巽控股（6611）收報0.11元，跌17.29%。

遠洋集團（3377）收報0.315元，跌17.11%。

中國新城鎮（1278）收報0.071元，跌13.41%。

金地商置（0535）收報0.265元，跌11.67%。

中駿集團（1966）收報0.184元，跌12.38%。

金茂（0817）收報1元，跌13.04%。

融信中國（3301）收報0.66元，跌29.03%。

內銀股

建行（0939）收報5.99元，跌1.32%。

農行（1288）收報3.93元，跌0.51%。

工行（1398）收報4.7元，跌1.47%。

郵儲行（1658）收報4.72元，跌1.26%。

交行（3328）收報6.11元，跌1.29%。

招行（3968）收報38.7元，跌3.13%。

中行（3988）收報3.77元，跌1.05%。

蘋果據報曾與比亞迪（1211）合作開發電動車電池。收報270.6元，無升跌。

融創（1918）折讓約19% 先舊後新配股 籌11億。收報2.24元，跌27.27%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，錦藝集團控股（0565）停牌。

福耀玻璃（3606）收報52.9元，升1.83%。

南粵控股（1058）收報0.33元，升8.2%。

非凡領越（0933）換股私有化堡獅龍（0592），5股換1股折讓12%。非凡領越收報0.53元，跌1.85%。

堡獅龍（0592）收報0.103元，跌16.26%。

達勢（1405）股東配售500萬股套現最多3.4億。收報69元，跌7.44%。

靄華押業（1319）盈警料半年盈利減少至少三成。收報0.212元，跌4.07%。

京東物流（2618）與淘天集團達成合作，全面連接淘寶天貓。收報14.02元，跌2.5%。

中壽（2628）料今年首三季多賺1.9倍至1088億元人幣。收報15.64元，升0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.44元，收報63.3元，升0.25%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1929元，收報1928元，升0.29%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見6.14元，收報6.07元，升9.76%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見11.68元，收報11.26元，升0.54%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.2元，收報5.02元，跌0.2%；成都高速（1785）創上市新高，見2.43元，收報2.26元，跌4.64%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.76元，收報15.14元，跌3.57%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1929元，收報1928元，升0.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8959.35元，收報8959.35元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.7元，收報1073.65元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.55元，收報565.55元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.135元，收報8.135元，升0.12%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見58.02元，收報58.02元，升0.28%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，升2.94%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.85元，收報1.85元，升25%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.149元，升23.14%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，無升跌；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.34元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.48元，收報1.45元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見238.6元，收報236.6元，升1.02%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.67元，收報0.63元，升21.15%；潤歌互動（2422）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升15.63%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括高山企業（0616）低見0.087元，收報0.088元，跌3.3%；交運燃氣（1407）低見0.335元，收報0.335元，跌20.24%；匯通達網絡（9878）低見18.04元，收報18.34元，跌3.17%；EDA集團（2505）低見2.27元，收報2.33元，跌0.43%；卡羅特（2549）低見5.92元，收報6.12元，跌3.77%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.08元，跌0.92%；中國北大荒（0039）低見0.052元，收報0.058元，跌3.33%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；安全貨倉（0237）低見1.75元，收報1.89元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；博維智慧（1204）低見2.76元，收報2.84元，無升跌；工蓋有限公司（1421）低見0.28元，收報0.295元，跌9.23%；樂氏國際控股（1529）低見0.081元，收報0.081元，跌2.41%。

異動股

上升異動股，包括，積木集團（8187）收報0.79元，升143.08%；中天順聯（0994）收報0.37元，升63%；中國創意控股（8368）收報0.74元，升48%；宏海控股集團（8020）收報0.029元，升45%；泰和小貸（1915）收報0.59元，升34.09%；超人智能（8176）收報0.199元，升32.67%；萬里印刷（8385）收報0.19元，升30.14%；盈滙企業控股（2195）收報0.064元，升28%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.85元，收報1.85元，升25%；C-LINK SQ（1463）收報0.63元，升23.53%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）收報0.036元，跌32.08%；融信中國（3301）收報0.66元，跌29.03%；融創（1918）收報2.24元，跌27.27%；傳遞娛樂（1326）收報0.038元，跌22.45%；富力（2777）收報1.55元，跌22.11%；重慶鋼鐵股份（1053）收報0.89元，跌21.93%；豐展控股（1826）收報0.051元，跌21.54%；中梁（2772）收報0.128元，跌20.99%。

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