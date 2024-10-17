淘寶香港站於上月底推出限時3個月的滿額包郵服務，有超過10億商品適用，例如服飾配件、3C數碼、家居收納等小件商品類。「雙11」期間，淘寶香港用戶可繼續享用這項服務，凡購買帶有「HK ¥99 包郵」標籤的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費。葉劍秋表示，該服務會繼續，但覆蓋甚麼商品則會視乎消費者歡迎程度來決定。

他稱，香港有約一半為淘寶香港用戶，留意到用戶除了主要購買服飾和3C數碼外，近月留意到萬聖節相關商品、戶外活動用品、寵物用品和兒童用品等亦受歡迎。

他續指，淘寶香港會員「88VIP」現可用信用卡支付。今年以來，香港「88VIP」年度用戶開通數按年倍增，而其年均消費金額是非會員的9倍，購買的品類是非會員的5倍。

上月淘寶稱因系統需時更新而暫停順豐送貨選項，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅說，重投服務時間要視乎合作伙伴系統更新進展，料今年「雙11」未能及時「上架」，目標下半年可重投服務。

另外，陳子堅指出，得益於包括新人紅包大禮在內的限時優惠，新增用戶數按年增逾1倍，而新增用戶的日均購買總金額為去年同期的6倍。

同時，淘寶香港近期升級6個服務，包括支持新用戶用Google、Facebook、Alipay HK等注冊帳號；提升照片搜索功能；提升跨境物流時效；加強自提網點服務；提供跨境退貨；以及更多支付優惠。另外，菜鳥自提點及自提櫃由800個增加至1000個，其中450個提供周日營運、夜間營運延長至晚上9時。

今年淘寶「雙11」將會分為兩個正式銷售期，包括首階段是10月21日晚上8時至10月 24日晚上11時59分；第二階段是10月31日晚上8時至11月11日晚上11時59分。

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