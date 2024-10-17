富途證券國際（香港）宣布，新實體店已進駐銅鑼灣利園山道（毗鄰希慎廣場），為本地投資者再增網點，亦為其在港島首家實體店，及令本港常設服務點增至五個。在此之前，該公司今年第三季增開旺角及荃灣實體店。該公司指，實體店不僅全面展示了富途的科技實力與產品優勢，還為本地投資者打造了一個實體的互動交流空間及學習平台，為他們提供了面對面溝通的渠道， 進一步推動本地普惠金融的發展。
富途又指，自去年首家實體店尖沙咀店開幕以來，三家實體店已服務逾3萬人次，舉行了超過120場講座，成為本地投資者提供一個學習及體驗投資的聚腳地。富途證券董事總經理謝志堅表示，自富途首家實體店開幕以來，本地投資者反應熱烈，店內講座活動經常爆滿，除了盡顯實體店作為增強投資體驗、互動及學習於一身的重要角色，更將富途與本地投資者進一步拉近。富途未來將秉承對香港投資者的服務承諾，從線上線下提供極致的服務及資訊，並適時進一步擴展實體店的網絡。
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