富途又指，自去年首家實體店尖沙咀店開幕以來，三家實體店已服務逾3萬人次，舉行了超過120場講座，成為本地投資者提供一個學習及體驗投資的聚腳地。富途證券董事總經理謝志堅表示，自富途首家實體店開幕以來，本地投資者反應熱烈，店內講座活動經常爆滿，除了盡顯實體店作為增強投資體驗、互動及學習於一身的重要角色，更將富途與本地投資者進一步拉近。富途未來將秉承對香港投資者的服務承諾，從線上線下提供極致的服務及資訊，並適時進一步擴展實體店的網絡。

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