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按證完成發行等值238億元社會責任債券 為亞太區最大規模

按揭證券公司公布，今日完成發行第三次社會責任債券，合共等值約238億元，本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按證公司於去年9月第二次發行社會責任債券的約200億港元紀錄。是次發行募集資金淨額，將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

今次社會債券發行，包括4筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元3年期的社會責任債券。

按證指，經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於10月9日在香港完成建簿及定價。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。

債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。

按證指，本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。執行董事兼總裁李令翔表示，是次創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按證公司將繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

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