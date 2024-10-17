今次社會債券發行，包括4筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元3年期的社會責任債券。

按證指，經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於10月9日在香港完成建簿及定價。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。

債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。

按證指，本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。執行董事兼總裁李令翔表示，是次創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按證公司將繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

其他報道

富途增開銅鑼灣新店 在港服務網點增至5個

港股見三周低 恒指收市跌207點 曾穿20000關 成交不足2000億 北水轉流入

淘寶香港推滿額包郵GMV及訂單量升雙位數 料「雙11」用戶量續增

長和股東會通過英國電訊業務注入合營公司交易 陸法蘭：料2025年完成交易

羅兵咸：料全年本港零售按年跌6% 減租是幫助零售的必要措施

港股一度失守20000點大關 最多跌逾300點 融創瀉27%

滬指午後轉勢向下 失守3200點

吉林國企通報4人擅離崗位 有人長達16年 登報要求有關員工上班

澳新：內地樓策非為樓市V彈 不會引發大量需求

台積電第四季銷售額料逾261億美元 勝預期

麥肯錫據報重組中國業務 削與政府相關客戶兼裁員500人

Meta據報裁員 涉WhatsApp及Instagram等部門

銀河國際證券：市場對專項債買存量房無時間表及具體目標感失望

【有片：埋身擊】德國DAX指數現回調訊號 考慮短線沽空

半日沽空金額減10% 阿里沽空增34%

渣打：料內地額外發行12至15萬億元人民幣政府債

據報許家印前妻丁玉梅全球逾22億房產或遭接管拍賣

市場失望 恒指半日升165點 內房多隻跌逾一成

住建部等今早舉行記者會 滬深三大指數半日向上

波音擬以股、債集資150億美元

住建部倪虹：對房地產止跌回穩充滿信心 10月數據結果定是積極樂觀