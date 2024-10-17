集團對市場前景感到樂觀，因為市場對其所運載的商品有穩定的需求，而利率下降、中國近期的刺激政策以及美國及歐洲的正面增長預測等因素，都提高了樂觀情緒，全球經濟增長亦加大了對小宗散貨、鐵礦石、煤炭及穀 物等主要原材料的需求。

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