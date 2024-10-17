太平洋航運（2343）公布第三季營運情況，於小靈便型（BHSI 38,000載重噸（經調整））及超靈便型（BSI 58,000載重噸）乾散貨船的現貨市場，日均租金水平分別為11,700美元（淨值）及13,820美元（淨值），較2023年同期分別增加53%及45%，小靈便型及超靈便型乾散貨船日均收入分別按年增加35%及6%。集團的超靈便型乾散貨船於第三季度的表現受短期核心貨船租賃成本上升所影響，此乃由於貨船由大西洋進入太平洋受到限制，需要租入短期核心貨船所致。
集團對市場前景感到樂觀，因為市場對其所運載的商品有穩定的需求，而利率下降、中國近期的刺激政策以及美國及歐洲的正面增長預測等因素，都提高了樂觀情緒，全球經濟增長亦加大了對小宗散貨、鐵礦石、煤炭及穀 物等主要原材料的需求。
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