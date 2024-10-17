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【羅仕揚專欄】北水要不要？

一年一度李特「為人民服務」的時間又到了，本年度的《施政報告》，最吸睛的自然是替劏房正名為「簡樸房」、烈酒減稅以及放寬按揭成數，而靠股票開飯的我，最關注的自然是促進股市發展的措施，然而單邊收印花稅等期望再次落空；見光的只有吹水味甚濃的「深化互聯互通」及「短期爭取具標誌性IPO」等。其實行內人都知道，要促進港股交投及發展，外資參與必不可缺，從近日港股在外資重新入場時井噴，到北水回歸後跌多過升，某程度上也反映了外資的重要性。

說起外資，《施政報告》倒有新的海外資金吸引政策，就是俗稱投資移民的「新資本投資者入境計劃」，終於容許買樓，不過只計成交價高達5,000萬以上的「真．豪宅」，計投資額的上限是1,000萬元 (要參加「新資本投資者入境計劃」，合共要在香港「買3,000萬嘢」，不同資產各有上限)。對比之前的條款，物業只計非住宅，即舖位、車位等，總算是拓闊了可供投資的資產種類；不過上限只計1,000萬元，最少要投放多2,000萬買其他資產，才能獲得申請資格，即成本最起碼也要7,000萬，才能申請投資移民。是否具吸引力？實在見仁見智。

「外咩資啫！投資移民嚟得香港嘅，咪又全部都係大陸人！有錢外國人點會揀移民嚟香港呀？」說起「新資本投資者入境計劃」，相信不少人都以為這是個面向北方的計劃，包括以前的筆者，若不是曾經與有客查詢，出於幫手性質拿份申請規則來看看，也不知道內地人原來是無資格申請！當然港人不是計劃的目標群，港府不浪費資源作內部宣傳也屬合情合理，所以即使到Google大神找一遍，計劃解說的懶人包幾乎沒有，只有少量移民顧問公司的廣告，推銷著各類型的申請套餐。

誰人有資格申請「新資本投資者入境計劃」？根據官方公布，外國國民、澳門台灣居民，以及有外國永久性居民身份的中國籍人士，才可以申請，簡單來說就是不包括內地人。官方在想法上是正確的，畢業內地人來港的方法眾多，優才計劃、高才通，甚至最具歷史性的單程證，內地人怎會沒有來港定居的方法？就算有錢，也不要和錢作對，畢竟這3,000萬元的投資，能放在保本投資的，只有上限最多300萬元的存款證。

說官方想法正確，是因為投資移民的精髓，從來都在於「投資」二字，說明白點就是，你想拿居留權？用錢來換吧！這些錢當然不是收歸國庫，而是投放在官方現在不夠錢、想開發但又未開發到的地方，又或想托市但又不夠錢托的地方。舊版的3,000萬投資額，最多1,000萬用來買非住宅物業，300萬存款證，300萬投放在官方管理、主攻創新及科技業的投資組合，剩下最少的1,400萬，選擇幾乎只剩下股票及債券。300萬的創新科技項目投資組合，基本就是買路錢，藉此集資來投放在想開發但又未開發到的地方；至於股票債券，就是想托市又不夠錢托的目標。

是否將住宅物業放在投資移民的認可資產，相信港府在做決定時也心大心細，樓市高位回落是不爭事實，政府早前願意撤辣，也反映樓價已經跌到官方心理價位，再跌就可能對經濟或社會氣氛構成影響，既然單靠內部需求刺激不了，不妨找外資來托市？不過若成交價訂得太低，甚至不限量，肯定會有人選擇買N個二三百萬的舊樓，再改建劏房，不，是簡樸房，收租來增加回報，又或分散投資在不同地區買幾個上車盤。如果普羅大眾較負擔得起的細中價樓，成為了投資移民客的遊樂場，豈不變成「政府帶頭叫外資炒樓」？高價豪宅向來有價無市，成交從來不易，靠外資帶來些高額成交，最少可以拿句「本港物業對外資依然有吸引力」的Soundbite，既可托市，又不影響需要上車置業的真香港人，何樂而不為？

當然想法對是一回事，落地又是另外一回事，外資有得揀，你說他們會在香港買豪宅，抑或買股票債券？流動性較高、買賣較容易、收費成本較低的股票，明顯是較佳的選擇吧！而且，可以投資的市場，還不止單單是港股！「你係咪搞錯咗？唔係話要買港股或債券咩？邊有可能錢可以買落其他市場，但係照畀居留權人？」對，你說離不離奇？

《施政報告》說，會落實追蹤港股指數的ETF到中東上市，吸納當地資金配置港股，看來港府也知道投資者買了ETF的錢，會讓ETF發行人用來買掛鈎指數的實物股份，既然如此，為甚麼新資本投資者入境計劃，會容許購買在本港上市、卻追蹤其他地區股市的ETF？根據證監會的《「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表》，投資移民可以買的，竟然有美股、日股、台股，甚至是沙特ETF，甚至連比特幣現貨期貨ETF也有，而且更有槓桿及反向ETF可供購買。換句話說，這3,000萬的投資移民金額，根本不需要買港股港樓，只要通過ETF，別說不同地區的股市，保守如美債、進取如Bitcoin，甚至是可作槓桿部署。看港股ETF到中東上市的舉措，港府實在不似蠢到以為ETF在本港上市，有人買了，港股就會受惠；但若非如此，也實在解釋不了為何要「為他人作嫁衣裳」，畢竟整個安排，受惠的只有收取管理費的基金公司，ETF是免印花稅的，港府連丁點好處也得不到。

根據今年六月官方向立法會提交的文件，當時申請了「新資本投資者入境計劃」的人，245個淨資產審查申請，100個來自西非幾內亞比紹，92個來自大平洋島國瓦努阿圖，兩者合只已貢獻近八成申請，不過大家心知肚明，這些大部分都是內地人，只是通過一些方法取得非洲或島國的公民身份，再轉戰到攻略其他國家的居留權罷了。不是說內地人來港有很多方法嗎？對，但優才計劃、高才通都真的需要持有大學學位，來港後也有可能要工作證明，這對於某些財大氣粗的暴發富戶，也不是一件易事。

「講到尾，即係外資吸引唔到，塘水滾塘魚，又係搵返北水！」雖然對北水不禁要說句「乜又係你呀陳生」，而且代表吸引外資的如意算盤已經失算，但北水不是錢嗎？送到門口的錢，難道不要嗎？

羅仕揚