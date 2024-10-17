雷添良提到，證監會近年於打撃「唱高散貨」取得重要進展，包括成功瓦解4大「唱高散貨」的集團，由2022年9月至今，一共成功落案檢控28名，涉及「唱高散貨」及相關調查的人士。另亦由2022年至今透過發出限制通知令，凍結涉嫌「唱高散貨」疑犯證券户口總值16.7億元的資產。他亦提到，證監會亦促成小投資者的賠償，如最近康柏控股（8190）同意將1.92億元，以特別股息派還獨立小股東，為證監會的首宗庭外和解個案例子。

下月為互聯互通的10周年，雷添良表示面對市場困難重重，但內地與香港市場之間的融合不曾停止，而滬深股通的日均成交額（ADT），由2014年成立時的56億元人民幣，佔內地市場交易總份額0.7%，增加至今年8月底的1226億元人民幣，佔內地市場交易份額亦升至7.7%；另雷亦提到港股通，由2014年成立時的ADT 9億港元，佔港股大市成交額由0.5%，增至今年8月底的357億港元，佔港股大市成交額亦增至17%。

雷添良表示，六年任期間，雖然「帳面上」好像好多時間，但期內經歷兩年多疫情。他回想起2019年、當證監會辦公室仍在長江中心時，當年有大批投資者於大廈大堂請願，指出當時長江中心管理公司曾申請禁制令，要求示威者停止阻塞大廈出口，叫用擴音口號等，笑稱「證監會可能唔係一個辦公室業主首選的租客」，亦興幸於去年年底成功買入港島東中心9層，表示過去於置地集團下的辦公室及長江中心等不停搬遷，「成功上到車，對我嚟講，完咗呢個置業夢，感到非常之高興及自豪。」

被問到對於下任證監會主席黃天祐的建議時，雷添良表示他曾經擔任過證監會的非執行董事，認為他對證監會的工作熟識及「好有經驗」，其工作亦同為維護香港於國際金融中心的地位，以及深化互聯互通的機制M被問到對黃天祐與內地機構溝通的建議時，雷添良表示「多見面、多溝通」，但不只是與內地方面持份者溝通，香港持份者亦同樣。

現任會財局主席黃天祐，將會繼續成為會財局主席至今年底，並於本周日上任證監會主席，對於他「戴兩頂帽」，雷添良稱據他所知，黃於會財局仍有工作需短期內要完成。

離任證監會主席後，雷添良揚言自己的主要公職為教育方面，指出他現為大學教育資助委員會的主席，並表示自己會繼續工作，該委員會資助的大學並有8間，表示「 任重道遠」，會多花時間於該方面，而金融方面則有一至兩個委員會公職在身，表示「會於適當時候發聲。」

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