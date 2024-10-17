AlipayHK表示，是次與YAS聯手推出的保險服務，無需旅客進行額外操作，只需透過AlipayHK 進行日常消費，即可自動享有額外保障，讓出行更加安心，而用戶可以前往YAS小程式自行索償。

YAS行政總裁安宇昭表示，是次YAS與AlipayHK的合作，旨在為旅客提供便捷且無縫的保障。無論是購物、美食還是交通，每一筆消費都實時自動調整意外保障額度，消費越多，保障倍增。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示，是次與YAS合作，為AlipayHK超過 400萬用戶定制北上保障，令用戶在內地所有城市無論使用公共交通工具、飲食及購物都能得到保護。

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