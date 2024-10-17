AlipayHK數據顯示，過去一年累計超過1000萬人次使用跨境交通服務，越來越多的旅客選擇前往大灣區旅遊。AlipayHK宣布伙YAS推出動態保險，免費送出意外保障，每一筆北上消費都能轉化成保障額，可根據旅客每次旅程的實時消費情況自動調整保障範圍，根據該次旅程消費額最高提供20倍的保障倍數，單次保障金額最高為10萬元。
AlipayHK表示，是次與YAS聯手推出的保險服務，無需旅客進行額外操作，只需透過AlipayHK 進行日常消費，即可自動享有額外保障，讓出行更加安心，而用戶可以前往YAS小程式自行索償。
YAS行政總裁安宇昭表示，是次YAS與AlipayHK的合作，旨在為旅客提供便捷且無縫的保障。無論是購物、美食還是交通，每一筆消費都實時自動調整意外保障額度，消費越多，保障倍增。
AlipayHK行政總裁李詠詩表示，是次與YAS合作，為AlipayHK超過 400萬用戶定制北上保障，令用戶在內地所有城市無論使用公共交通工具、飲食及購物都能得到保護。
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