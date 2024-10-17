該集團指，過去一年，在行政總裁康凱民的領導下專注於推動多個核心計劃和投資項目。在重點發展歐洲首都城市的業務同時，擴展中東、日本和北美等主要市場。當中打造了三間獨特精品酒店，包括重塑配備溫泉浴場的前蓋勒特酒店（GellertHotel）、改造羅馬十棟建成於19世紀的別墅、 於峇里島南岸武吉半島建造設有私人住宅的豪華隱世度假村，及於墨西哥尤卡坦半島的里維埃拉瑪雅，建立豪華海濱度假村及酒店式管理住宅。該集團更期望於未來十年內把現有業務翻倍，並維持品牌一貫傳奇的品質和服務。

連同今年新開業的酒店，全球共有41間文華東方酒店，並有1.5萬名員工。其目前亦正在開發全球合共28間酒店和度假村，以及18個酒店式管理住宅項目，項目大多位於重要城市的中心地段，包括雅典、羅馬、布達佩斯、邁阿密、科威特城、開羅和維也納等。在中國，繼9月份正式開業的北京前門文華東方酒店後，其在大中華區共經營10間酒店。其他內地發展項目則分別位於成都、杭州和南京等。

文華東方更表示，致力為每間新開業的文華東方酒店所在的社區作出貢獻，其亦在加速發展中不斷改善其經營方式，為賓客、員工、合作夥伴、社區和地球帶來更和諧的環境及體驗。當中包括集團員工可善用一日帶薪假期參與義工服務，而僅在2023年用於回饋酒店所在社區的時數便超過5.2萬小時，比去年增加150%。

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