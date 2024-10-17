鼎豐汽車（6878）向股東及其潛在投資者通報最新情況時指，鑒於原債務安排的法律程序已被撤銷，其已修訂建議債務安排的條款。公司於10月10日通過重組顧問向債務安排債權人發出有關債務安排經修訂主要條款的信函，並於10月16日向高等法院提出申請，要求召開新的債務安排會議，以供債務安排債權人考慮並酌情批准經修訂債務安排。
該集團指，經修訂建議債務安排的指示聆訊，定於12月13日召開。經修訂的債務安排顯示，為償還結欠債務安排債權人的未償還債務，發行普通債券。同時Differ Security Group旗下公司提供股份押記及抵押承諾，應作為集團於債券責任的擔保，以替代個人擔保。
債務安排方面，豐指出，新發債本金額相當於應付未償債務的100%，年息2厘，債息將於到期日連同本金一次過支付。債券將分成三期，各佔未償還本金額33%、33%及34%，並分別於發行日起第36個月、48個月及60個月到期。豐應有權根據當時的財務及現金狀況，提前償還所有或部分任何批次的債券，以及累計的利息。該集團應向債務安排公司，抵押Differ Security Group各公司的所有已發行股份，以擔保還款責任。
倘其未能履行其於債務安排項下的責任，債務安排管理人或抵押代理應有權執行股份押記，或擔任該抵押的接管人並對Differ Security Group旗下公司行使控制權。該集團不得對債務安排管理人提出的任何追索行動提出抗辯。Differ Security Group項下五間公司各自承諾，不會出售Differ Security Group的資產或出售資產所得款項。
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