該集團指，經修訂建議債務安排的指示聆訊，定於12月13日召開。經修訂的債務安排顯示，為償還結欠債務安排債權人的未償還債務，發行普通債券。同時Differ Security Group旗下公司提供股份押記及抵押承諾，應作為集團於債券責任的擔保，以替代個人擔保。

債務安排方面，豐指出，新發債本金額相當於應付未償債務的100%，年息2厘，債息將於到期日連同本金一次過支付。債券將分成三期，各佔未償還本金額33%、33%及34%，並分別於發行日起第36個月、48個月及60個月到期。豐應有權根據當時的財務及現金狀況，提前償還所有或部分任何批次的債券，以及累計的利息。該集團應向債務安排公司，抵押Differ Security Group各公司的所有已發行股份，以擔保還款責任。

倘其未能履行其於債務安排項下的責任，債務安排管理人或抵押代理應有權執行股份押記，或擔任該抵押的接管人並對Differ Security Group旗下公司行使控制權。該集團不得對債務安排管理人提出的任何追索行動提出抗辯。Differ Security Group項下五間公司各自承諾，不會出售Differ Security Group的資產或出售資產所得款項。

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