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六福上季整體零售值跌16% 港澳同店銷售挫38%

六福（0590）公布，截至9月底止第二財季整體零售值按年下跌16%，整體零售收入跌 25%，其中香港及澳門收入按年下跌31%，中國內地市場則跌9%。

期內整體同店銷售為跌35%，其中香港及澳門市場跌38%，內地市場為跌29%。第二財季六福淨減少76間店舖至3408間。

再細劃分，期內香港的同店銷售跌36%，澳門則跌42%。 另外，港澳市場黃金產品的同店銷售為跌41%，定價首飾產品則跌25%，其中定價黃金產品增12%，而鑽石產品則跌47%。

六福表示，金價於季內屢創新高，影響銷情，加上高基數效應，使季內表現與上一季度相若。2025財年第二季國際平均金價（每盎司兌美元）按年升29%，金價高企削弱消費情緒，故黃金產品的同店銷售跌38%，而定價首飾產品的同店銷售則下跌24%。

該公司特別指出，定價首飾中的定價黃金產品同店銷售在高基數下仍有11%增長，鑽石產品的同店銷售則跌45%。季內人民幣兌港元平均匯率按年升1%。

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