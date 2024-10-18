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減息預期降 道指升161點 創即市及收市新高 金龍指數見逾三周低

美債息上升，息差擴闊，倒掛收窄，金龍指數見逾三周低，美股上升，道指創即市及收市新高。美國9月零售銷售超預期增長並且上周首次申領失業救濟人數意外下降，強勁的數據削弱聯儲局減息預期，互換合約顯示預計聯儲局在11月和12月的會議上總共減息約40個基點，表明市場懷疑決策者會在這兩次會議上都減息。

歐洲央行如預期減息25個基點，據悉多位央行官員預計12月很可能再次減息。台積電強勁業績帶動晶片製造商反彈，台積電強勁業績帶動晶片製造商反彈。

道瓊斯工業平均指數收漲161點，升幅0.38%，報43239點。標普500指數收跌1點，跌幅0.02%，報5841點。納斯達克綜合指數收漲6點，或0.04%，報18373點。

Travelers Cos升9%，報264.82美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻143點，而聯合健康跌0.93%，報566.03元，拖累道指34點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.15元，升0.15%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.93元，跌1.35%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.53元，升0.34%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報576.93元，升0.02%，英偉達(美：NVDA)收市報136.93元，升0.89%，微軟(美：MSFT)收市報416.72元，升0.14%，Tesla (美：TSLA)收市報220.89元，跌0.19%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.83%，報523點。德國DAX指數收漲0.78%，報19583點；法國CAC 40指數漲1.23%，報7583點；英國富時100指數收漲0.68%，報8385點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.62%，報6755點。

美國2年期債息曾升最多1.78%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為2.57%。高見4.0078厘，是10月10日4.0914厘後最高。收市報3.9719厘，是10月9日後收市新高，當日報4.0215厘。

美國10年期債息曾升最多2.15%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為3.56%。高見4.0984厘，是10月15日4.1022厘後最高。收市報4.0906厘，是10月14日後收市新高，當日報4.1003厘。

美2年期10年期債息差，曾擴闊至11.837基點，是10月15日13.519基點後最闊。收市報11.655基點，是10月14日後收市最闊，當日報14.068基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至54.449基點，是10月15日54.352基點後最窄。收市報56.014基點，是10月14日後收市最窄，當日報54.289基點。

金龍指數曾跌最多4.06%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為6.17%。低見6723.41點，是9月26日6674.47點後最低。收市報6755.03點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是8月1日。

道指曾升最多0.49%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為0.84%。高見43289.76點，創紀錄新高。收報43239.05點，創收市價計新高。連升2日，累計升498.63點，對上一次連升2日是10月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月14日。

標指曾跌最多0.04%，是10月16日後最大跌幅，當日跌幅為0.12%。低見5840.25點，是10月16日5808.34點後最低。收市報5841.47點，是10月15日後收市新低，當日報5815.26點。

納指曾升最多0.95%，是10月14日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見18541.46點，是10月15日18564.25點後最高。收市報18373.61點，是10月14日後收市新高，當日報18502.69點。連升2日，累計升58.02點，對上一次連升2日是10月14日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是10月15日。

 

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