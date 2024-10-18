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港股ADR跌44點 夜期低水105點 鐵塔、紫金等業績

美股向上，港股ADR跌44點或0.22%，報20035點，即月恒指夜期跌65點，報19974點，夜期低水105點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.89%，折合報409.99元；阿里巴巴（9988）跌2.05%，折合報97.24元；美團（3690）跌3.44%，折合報168.65元；匯控（0005）升0.61%，折合報68.98元；建行（0939）跌1.73%，折合報5.95元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.01%；納期現升0.02%。日本東證指數現升0.37%；韓國KOSPI指數現跌0.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.73%。

VIX指數隔晚跌2.4%或0.47點，報19.11點。

紐油現升0.21%或0.14美元，報70.82美元；布油現升0.17%或0.12美元，報74.58美元；金價現升0.07%或2.01美元，報2694.72美元；LME 銅期貨隔晚跌0.44%或42.5美元，報9516美元。比特幣現升0.56%或380.27美元，報67314.29美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.004厘，報4.0866厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、海隆控股（1623）、麗新發展（0488）、麗新國際（0191）、青島港（6198）、德利機械（2102）、紫金礦業（2899）

六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。

網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。

福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。

鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。

太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。

澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。

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