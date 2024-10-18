moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開27點 科指跌0.2% 續低於20天線

恒指今早高開27點或0.14%，報20106點，大市成交金額11億元；國指今早高開6點或0.09%，報7185點。恒生科技指數開市報4337點，跌0.29%。上升股份比例為9.39%，下跌為3.25%，無升跌為87.35%。

藍籌42隻升，14隻下跌，26隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.05%，報16.9元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.71%，報150.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報26.7元，升2.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報40.2元，跌4.17%。

恒指續低於20天線(20471.66點)。科指續低於20天線(4466.95點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報1.08元，無升跌。

海隆控股（1623）停牌。

麗新發展（0488）無成交，報0.77元。

麗新國際（0191）無成交，報0.68元。

青島港（6198）無成交，報5.57元。

德利機械（2102）無成交，報0.112元。

紫金礦業（2899）開市報16.9元，升2.05%。

六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。無成交，報14.74元。

網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。開市報40.5元，跌3.23%。

福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。開市報53元，升0.19%。

鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。無成交，報0.07元。

太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。無成交，報2.11元。

澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）無成交，報4.95元。

美高梅中國（2282）開市報9.9元，無升跌。

澳博（0880）開市報2.76元，升0.36%。

永利澳門（1128）開市報5.98元，跌0.17%。

銀河娛樂（0027）開市報34.05元，升0.29%。

金沙中國（1928）開市報17.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1930元，開市報1930元，升0.1%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1930元，開市報1930元，升0.1%；卓悅控股（0653）無成交，報0.179元；信保環球控股（0723）無成交，報0.242元；民富國際（8511）無成交，報0.99元；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。

異動股

上升異動股，包括，洪橋集團（8137）開市報0.45元，升40.63%；利寶閣（1869）開市報0.169元，升14.97%；汽車街（2443）開市報12.76元，升14.95%；裕承科金（0279）開市報0.047元，升11.9%；汛和集團（1591）開市報0.228元，升11.22%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.06元，升11.11%；南粵控股（1058）開市報0.365元，升10.61%；烯石電車新材料（6128）開市報0.084元，升10.53%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.191元，升10.4%；裕田中國（0313）開市報0.011元，升10%。

下跌異動股，包括，帝國科技集團（0776）開市報3.66元，跌13.06%；正業國際（3363）開市報0.36元，跌10%；盈滙企業控股（2195）開市報0.058元，跌9.38%；恒盛地產（0845）開市報0.015元，跌6.25%；南華金融（0619）開市報0.218元，跌6.03%；國農金融投資（8120）開市報0.048元，跌5.88%；恆泰裕集團（8081）開市報0.049元，跌5.77%；匯財金融投資（8018）開市報0.077元，跌4.94%；中國動向（3818）開市報0.34元，跌4.23%。

其他報道

滬深三大指數低開 人行進行1084億元人幣逆回購

Tesla完全自動駕駛技術 尚未獲批在華使用

人行等召開落實增量政策會 強調抓好政策落地見效

台積電ADR創新高

港股ADR跌44點 夜期低水105點 鐵塔、紫金等業績

減息預期降 道指升161點 創即市及收市新高 金龍指數見逾三周低

北水增持盈富 減持國美

 