恒指今早高開27點或0.14%，報20106點，大市成交金額11億元；國指今早高開6點或0.09%，報7185點。恒生科技指數開市報4337點，跌0.29%。上升股份比例為9.39%，下跌為3.25%，無升跌為87.35%。
藍籌42隻升，14隻下跌，26隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.05%，報16.9元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.71%，報150.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報26.7元，升2.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報40.2元，跌4.17%。
恒指續低於20天線(20471.66點)。科指續低於20天線(4466.95點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報1.08元，無升跌。
海隆控股（1623）停牌。
麗新發展（0488）無成交，報0.77元。
麗新國際（0191）無成交，報0.68元。
青島港（6198）無成交，報5.57元。
德利機械（2102）無成交，報0.112元。
紫金礦業（2899）開市報16.9元，升2.05%。
六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。無成交，報14.74元。
網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。開市報40.5元，跌3.23%。
福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。開市報53元，升0.19%。
鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。無成交，報0.07元。
太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。無成交，報2.11元。
澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報4.95元。
美高梅中國（2282）開市報9.9元，無升跌。
澳博（0880）開市報2.76元，升0.36%。
永利澳門（1128）開市報5.98元，跌0.17%。
銀河娛樂（0027）開市報34.05元，升0.29%。
金沙中國（1928）開市報17.9元，無升跌。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1930元，開市報1930元，升0.1%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1930元，開市報1930元，升0.1%；卓悅控股（0653）無成交，報0.179元；信保環球控股（0723）無成交，報0.242元；民富國際（8511）無成交，報0.99元；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。
異動股
上升異動股，包括，洪橋集團（8137）開市報0.45元，升40.63%；利寶閣（1869）開市報0.169元，升14.97%；汽車街（2443）開市報12.76元，升14.95%；裕承科金（0279）開市報0.047元，升11.9%；汛和集團（1591）開市報0.228元，升11.22%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.06元，升11.11%；南粵控股（1058）開市報0.365元，升10.61%；烯石電車新材料（6128）開市報0.084元，升10.53%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.191元，升10.4%；裕田中國（0313）開市報0.011元，升10%。
下跌異動股，包括，帝國科技集團（0776）開市報3.66元，跌13.06%；正業國際（3363）開市報0.36元，跌10%；盈滙企業控股（2195）開市報0.058元，跌9.38%；恒盛地產（0845）開市報0.015元，跌6.25%；南華金融（0619）開市報0.218元，跌6.03%；國農金融投資（8120）開市報0.048元，跌5.88%；恆泰裕集團（8081）開市報0.049元，跌5.77%；匯財金融投資（8018）開市報0.077元，跌4.94%；中國動向（3818）開市報0.34元，跌4.23%。
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