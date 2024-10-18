恒指今早高開27點或0.14%，報20106點，大市成交金額11億元；國指今早高開6點或0.09%，報7185點。恒生科技指數開市報4337點，跌0.29%。上升股份比例為9.39%，下跌為3.25%，無升跌為87.35%。