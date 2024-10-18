人行稱，為保障工具操作順利開展，10月18日，中國人民銀行與中國證監會聯合印發《關於做好證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）相關工作的通知》，向參與互換便利操作各方明確業務流程、操作要素、交易雙方權利義務等內容。

中國人民銀行委託特定的公開市場業務一級交易商（中債信用增進公司），與符合產業監理部門條件的證券、基金、保險公司進行互換交易。互換期限1年，可視情展期。互換費率由參與機構招標決定。可用質押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股及公募REITs等，折扣率依質押品風險特徵分檔設定。透過此工具所獲得的資金只能投向資本市場，用於股票、股票ETF的投資和做市。

目前獲準參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2,000億元。即日起，中國人民銀行將根據參與機構需求正式啟動操作，以支持資本市場穩定發展。

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