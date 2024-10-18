其中，三個月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率均下修25基點至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25基點至0.45%，1天期通知存款利率下降5基點至0.10%。

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