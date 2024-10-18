金融管理專員余偉文表示，「本地經濟持續復蘇，同時，定量指標顯示經濟過熱風險受控。然而，面對市場變化，本地部分行業，尤其是中小企，在目前不明朗的內外經濟環境下，業務經營面對不少挑戰。因此宜適度下調CCyB比率，讓銀行可以加大力度支持香港經濟。配合金管局已推出支援中小企的其他措施，我們預期銀行利用經調低的CCyB比率所提供的額外空間，進一步支持本地中小企業的融資需要。當數據在將來反映本地經濟出現更廣泛的增長，以及信貸和物業市場狀況顯示較高的CCyB比率是合適的時候，我們才會考慮逐步上調香港的CCyB比率」。

金管局指，金融管理專員在定出CCyB比率時，已考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」（為CCyB比率提供指引的衡量標準，是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製）。按照經修訂公式，根據2024年第二季數據及正值中性CCyB計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為1%。根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得2024年第三季所有相關數據後，緩衝資本參考指引較大可能反映CCyB比率應為1%。

顧名思義，緩衝資本參考指引僅為決定CCyB比率提供「指引」，而釐定香港適用的司法管轄區CCyB比率並非機械式的過程。除了緩衝資本參考指引外，金融管理專員亦檢視了其他相關資訊。本地經濟持續復蘇，同時，定量指標顯示經濟過熱風險受控。然而，面對市場變化，本地部分行業，尤其是中小企，在目前不明朗的內外經濟環境下，業務經營仍面對不少挑戰。配合金管局已推出支援中小企的其他措施，經調低的CCyB比率將為銀行提供額外的空間，進一步支持本地中小企業的融資需要。

CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分，由巴塞爾委員會成員地區在全球各地同時推行。CCyB由巴塞爾委員會制訂，以提升銀行體系抵禦系統性風險的能力，讓銀行體系能夠在受壓期間抵禦甚至吸收衝擊，而不是將風險擴大，對經濟造成更廣泛的影響。

《銀行業（資本）規則》訂明在香港實施CCyB的權力。該規則賦予金融管理專員權力公布香港適用的CCyB比率。適用於個別認可機構的特定CCyB規定，以該認可機構的普通股權一級資本與其總風險加權資產的某個百分比來表示。每間認可機構的CCyB規定，視乎其私人機構信貸風險承擔的地域組合分布，以及該等風險承擔所在的每個地區的適用CCyB而不同。

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