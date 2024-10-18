港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.35點子至4.29607%，是9月27日後最低，當日報4.18752%。對上一次連跌3日是10月14日，當日拆息報4.37155%。
港元現報7.7713元升值22點子，曾貶值最多11點子，報7.7746元，亦曾升值最多30點子，報7.7705元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，與上日相同，總結餘是10月16日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.25點子至4.20952%，是9月24日後最低；1星期HIBOR跌2.69點子至4.31798%，是9月25日後最低；2星期HIBOR跌0.85點子至4.34286%，是9月26日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.18點子至4.27274%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR升1.61點子至4.1578%，是10月16日後最高；12個月期HIBOR升0.27點子至4.04363%，是10月16日後最高。
美元指數現報103.708貶值0.117點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5922%，終止單日收窄，利差是2024年10月02日後最闊，當日差距為-0.6154%。
對上一次終止單日收窄，是2024年10月14日，當日利差報-0.5886%。
其他報道
人行設立股票回購增持再貸款 首期3000億元 支持維護資本市場穩定運行
Netflix第三季盈利增41% 上季新增客戶數量507萬個 膀預期
減息預期降 道指升161點 創即市及收市新高 金龍指數見逾三周低