港元現報7.7713元升值22點子，曾貶值最多11點子，報7.7746元，亦曾升值最多30點子，報7.7705元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，與上日相同，總結餘是10月16日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.25點子至4.20952%，是9月24日後最低；1星期HIBOR跌2.69點子至4.31798%，是9月25日後最低；2星期HIBOR跌0.85點子至4.34286%，是9月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.18點子至4.27274%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR升1.61點子至4.1578%，是10月16日後最高；12個月期HIBOR升0.27點子至4.04363%，是10月16日後最高。

美元指數現報103.708貶值0.117點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5922%，終止單日收窄，利差是2024年10月02日後最闊，當日差距為-0.6154%。

對上一次終止單日收窄，是2024年10月14日，當日利差報-0.5886%。

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