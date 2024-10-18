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恒指半日先跌後升150點 科指升1% 中資券商升幅較大

內地今早公布內銀下調存息、9月樓價、GDP數據，其後人行再宣布推SFISF及設立股票回購增持再貸款，A股先跌後升，恒指在GDP公布後曾跌最多20點，而在人行政策後曾倒升最多359點。中資券商升幅較大，內銀內房上升。盈富（2800）半日成交111.55億元。

恒指今早高開27點，高位升359點，低位跌20點，高低波幅379點。上升股份比例為34.89%，下跌為19.27%，無升跌為45.83%。

恒指半日升150點或0.75%，報20229點，大市成交金額976億元；國指升64點或0.9%，報7243點。恒生科技指數收報4394點，升1.03%。

藍籌股成交金額371.3億元，佔大市成交38.04%；科指成份股成交金額239.26億元，佔大市成交24.51%；國指成份股成交金額331.8億元，佔大市成交33.99%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.84%，至126.5億元，佔大市成交12.94%。牛熊證成交金額52.34億元，減少48.17%；窩輪成交金額74.15億元，減少9.48%。

藍籌64隻升，13隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升5%，收報27.3元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.44%，收報96.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.5元，升5.85%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報40.8元，跌2.74%。

恒指續低於20天線(20477.83點)。科指續低於20天線(4469.81點)。

北水南下合計淨流出17.12億元，終止單日流入。北水本月累計流入377.98億元，按月減少10.7%，金額是2月後新低，連續第16個月流入。

六大內銀下調存款利率。

內銀股

建行（0939）收報6.04元，升0.83%。

農行（1288）收報3.96元，升0.76%。

工行（1398）收報4.73元，升0.64%。

郵儲行（1658）收報4.74元，升0.42%。

交行（3328）收報6.19元，升1.31%。

招行（3968）收報38.9元，升0.52%。

中行（3988）收報3.8元，升0.8%。

人行啟動SFISF操作 首批申請額度超2000億；人行設立股票回購增持再貸款 首期3000億元 支持維護資本市場穩定運行。

中資券商

中金（3908）收報13.98元，升7.04%。

海通證券（6837）收報6.77元，升2.58%。

中信証券（6030）收報19.48元，升4.17%。

華泰證券（6886）收報12.26元，升4.97%。

中國銀河（6881）收報6.46元，升5.56%。

光大證券（6178）收報7.38元，升6.96%。

招商證券（6099）收報12.96元，升12.31%。

廣發証券（1776）收報10.54元，升4.36%。

國泰君安（2611）收報11.38元，升4.21%。

內地9月新建商品住宅均價按年跌6.1% 按月跌0.71%

藍籌內房

中海外（0688）收報14.46元，升0.14%。

龍湖（0960）收報12.08元，升1.34%。

華潤置地（1109）收報25.35元，升0.6%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.51元，升2%。

綠城中國（3900）收報8.89元，升1.48%。

寶龍地產（1238）收報0.61元，升3.39%。

萬科（2202）收報6.72元，升1.51%。

融創（1918）收報2.38元，升6.25%。

禹洲（1628）收報0.137元，跌0.72%。

招商局置地（0978）收報0.3元，升1.69%。

佳兆業（1638）收報0.275元，跌3.51%。

新城發展（1030）收報2.14元，升2.39%。

龍光地產（3380）收報0.97元，升2.11%。

世茂集團（0813）收報1.4元，升2.19%。

雅居樂（3383）收報0.88元，升1.15%。

時代中國（1233）收報0.38元，無升跌。

奧園（3883）收報0.395元，跌1.25%。

旭輝（0884）收報0.37元，跌2.63%。

富力（2777）收報1.6元，升3.23%。

遠洋集團（3377）收報0.325元，升3.17%。

融信中國（3301）收報0.8元，升21.21%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報1.06元，跌1.85%。

麗新發展（0488）收報0.77元，無升跌。

麗新國際（0191）收報0.68元，無升跌。

青島港（6198）收報5.66元，升1.62%。

德利機械（2102）收報0.112元，無升跌。

紫金礦業（2899）收報16.78元，升1.33%。

六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。收報14.94元，升1.36%。

網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。收報40.9元，跌2.27%。

福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。收報55.4元，升4.73%。

鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。收報0.071元，升1.43%。

太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。收報2.16元，升2.37%。

澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.91元，跌0.81%。

美高梅中國（2282）收報10.06元，升1.62%。

澳博（0880）收報2.76元，升0.36%。

永利澳門（1128）收報6.07元，升1.34%。

銀河娛樂（0027）收報34.05元，升0.29%。

金沙中國（1928）收報18.34元，升2.46%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64元，收報63.9元，升0.95%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1948元，收報1945.5元，升0.91%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見6.34元，收報6.27元，升3.29%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1948元，收報1945.5元，升0.91%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8959.7元，收報8959.7元，升0%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見58.6元，收報58.6元，升1%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.8元，收報39.8元，升0.51%；邁富時（2556）創上市新高，見114.4元，收報114.4元，升5.93%；廣聯科技（2531）創上市新高，見17.96元，收報17.96元，升11.41%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.86元，升16.22%；中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.55元，升191.01%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.19元，收報2.19元，升18.38%；方正控股（0418）創52周高，見0.84元，收報0.79元，升6.76%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升12.75%；中國秦發（0866）創52周高，見1.49元，收報1.45元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.6元，收報4.59元，升0.22%；新意網集團（1686）創52周高，見3.91元，收報3.9元，升2.9%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.75元，收報0.72元，升14.29%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）低見0.3元，收報0.315元，跌5.97%；安領國際（1410）低見0.178元，收報0.178元，跌1.11%；中國升海集團（1676）低見0.25元，收報0.265元，跌7.02%；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.05元，收報2.18元，跌0.46%；萬里印刷（8385）低見0.119元，收報0.122元，跌35.79%；匯通達網絡（9878）低見17.66元，收報18.02元，跌1.74%。

創52周低，其中包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.07元，跌0.93%；科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.93元，跌0.52%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；利亞零售（0831）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；工蓋有限公司（1421）低見0.27元，收報0.27元，跌8.47%；樂氏國際控股（1529）低見0.081元，收報0.081元，無升跌；黎氏企業（2266）低見0.249元，收報0.25元，跌3.85%；ＥＰＳ創健科技（3860）低見0.55元，收報0.58元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.55元，升191.01%；環球大通集團（8063）收報0.038元，升90%；中國金融投資管理（0605）收報1.85元，升66.67%；正乾金融控股（1152）收報0.08元，升42.86%；西王置業（2088）收報0.052元，升40.54%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.31元，升30.25%；裕興科技（8005）收報0.188元，升29.66%；加幂科技（8198）收報0.3元，升25%；融信中國（3301）收報0.8元，升21.21%；帝國金融集團（8029）收報0.093元，升20.78%。

下跌異動股，包括，萬里印刷（8385）創上市新低，見0.119元，收報0.122元，跌35.79%；積木集團（8187）收報0.54元，跌31.65%；禮建德集團（8455）收報0.017元，跌22.73%；弘陽服務（1971）收報0.465元，跌21.19%；中國再生醫學（8158）收報0.52元，跌20%；神通機器人教育（8206）收報0.038元，跌17.39%；飛尚無煙煤（1738）收報0.1元，跌16.67%；奧星生命科技（6118）收報0.67元，跌16.25%；佳華百貨控股（0602）收報0.031元，跌16.22%；國華（0370）收報0.105元，跌16%；通達宏泰（2363）收報0.33元，跌15.38%。

 

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