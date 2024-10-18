文章日期：2024年10月18日 12:16
大發地產（6111）公告，於2024年10月16日，應公司臨時清盤人的申請，香港高等法院頒令委任羅兵咸永道會計師事務所之莊日杰及蘇文俊為公司的共同及各別清盤人。
公司股份自2023年4月3日上午9時起於香港聯交所停牌，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
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