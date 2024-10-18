銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，相信市場對於缺乏有關專項債購買不良開發商未售單位的細節感到失望，內房股昨日（10月17日）平均下跌了10%，相信與其無公布專項債的具體目標、總額及時間表相關。

他表示，儘管如此，國新辦發布仍有幾個重點，包括到2024年底，「白名單」項目貸款將由2.2萬億元大幅增加至4 萬億元，認為這可能導致更多開發商的項目被列入白名單，或獲得更高的項目貸款比例﹔以及通過貨幣化安置方式新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，藉此購買新住房以作為消化庫存的一種方式，而100萬套新公寓單位約佔2024年中國全年新房銷售量的15%。

此外，會議上重申地方政府可利用專項債從受困開發商手中購買閒置土地和未售單位；以及在庫存高企的城市限制新土地供應。

鄭懷武認為，第一及第二項為新措施，認為此舉可確保項目交付、改善開發商的流動資金及降低庫存，具有正面意義。

鄭懷武表示，由於中央政府已明確表明要為樓市止跌回穩，可以預期未來政策將更快的執行，或有更多的支援措施，故此預期2024年第四季及2025年的銷售將按年正增長。

同時，該行預期由於人口增長帶來真正的需求，加上市場氣氛改善，預期一線城市的樓價將回穩。低線城市的房地產價格則可能繼續因高存貨水平而持續受壓。

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