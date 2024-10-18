文章日期：2024年10月18日 13:08
華潤飲料（2460）今日截飛，輝立証券宣布，就華潤飲料（2460）首次公開招股（IPO）錄得累計申請總額近700億元。由於市場需求強勁，經輝立超額認購120倍。
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