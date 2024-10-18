人行今早公布推SFISF及設立股票回購增持再貸款，A股先跌後升，午後升幅進一步擴大，滬深300、深成目前均升逾3%，而恒指亦升逾700點，截至14時19分，成交逾1680億元，較半日收市時多704億，資金流入股市的速度亦明顯較昨日同期高。雖然成交急增，但目前北水未有大舉流入，仍流出近11億元。港交所（0388）現報316元，升5.33%。
恒指曾升最多3.7%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為4.77%。科指曾升最多6.13%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為10.54%。國指曾升最多4.23%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為5.63%。
中金（3908）現報14.92元，升14.24%。
海通證券（6837）現報7.11元，升7.73%。
中信証券（6030）現報21.55元，升15.24%。
華泰證券（6886）現報12.98元，升11.13%。
中國銀河（6881）現報6.89元，升12.58%。
光大證券（6178）現報7.87元，升14.06%。
招商證券（6099）現報14.5元，升25.65%。
廣發証券（1776）現報11.3元，升11.88%。
國泰君安（2611）現報11.84元，升8.42%。
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