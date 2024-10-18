再有網民在社交平台報料，位於慈雲山慈正邨U購分店已張貼結業告示，該店最後營業日為11月3日。

【10月16日報道】

有網民在社交平台報料指，華潤集團旗下、位於深水埗麗閣邨 U購Select 分店已貼出告示，預告會於10月30日結業。另有網民指，西貢萬年街分店已於今日（16日） 結業。粗略估計，單計10月，U購已結業或已宣布結業的門市已最少有8間。

近日有不少網民在社交平台報料，荃灣翠濤閣U購門市已於10月9日結業，而位於屯門和田邨分店，將會於本月16日結業。此外，佐敦文華樓分店將於10月17日結業，天后銀幕街分店亦會於本月19日結業。至於柴灣漁灣邨的分店，則將於本月底結業，現時已進行清貨減價，記者近日曾到訪分店，店內連冷氣亦沒有開啟。

另外，社交平台有網民表示，銅鑼灣高威樓分店亦開始清貨，「問咗職員話20號都執」；上環皇后街帝后華庭分店及同區皇后大道中南島商業大廈分店則有傳分別做到10月23日及11月10日。有網民稱天水圍分店正進行清貨大減價，但未知是否即將結業。

【10月10日報道】

華潤集團旗下華潤堂早前宣布，香港全線分店將於11月8日結業，同系U購Select近期相繼削減分店，市場早已揣測是否準備全線結業。近日柴灣漁灣邨U購Select門市進行減價清貨，記者以顧客身份向職員查詢，職員稱收到消息指該門市將於月底結業。

雖然門市只貼出減價廣告，沒有貼出預告結業的標示，但就記者所見，有顧客憂分店快將執笠，打算盡快以會員積分換購禮品。

華潤堂宣布香港分店全線結業 會員可於11月7日前換領禮券或產品

此前《彭博》報道，U購Select在疫情期間在港急促擴張至超過100間分店，但根據官網最新資料，現時分店數目僅餘約40間，意味較高峰期大減近六成。

華潤堂港全線分店11月結業 屈臣氏擬提供就業機會

另根據facebook群組「超市關注組」，有網民指U購天水圍分店及U購麗閣邨分店亦正進行清貨大減價，但未知是否即將結業。

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