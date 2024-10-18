金管局宣布，成立CMU OmniClear Limited（CMU OmniClear），為外匯基金的全資附屬公司，將協助金管局營運債務工具中央結算系統（CMU）。
CMU目前由金管局屬下單位營運。CMU OmniClear的成立是為了讓CMU的發展更商業化，在與金管局的合約安排下，營運CMU及開拓新的業務發展機會。CMU OmniClear會建立獨立的管治架構和營商文化，並預期在2025年1月開始營運CMU 。
金管局仍會是CMU的擁有者及營運者。CMU和系統成員的合約及與其他系統建立的聯網仍屬於金管局。而有關CMU的活動和服務方面的重大策略和政策仍會由金管局釐定。
CMU OmniClear董事會主席余偉文表示，CMU近年取得不俗成績，例如支持債券通業務、支援數碼債券發行，及各方面業務都錄得顯著增長等。CMU OmniClear的成立，是CMU發展成亞洲主要國際中央證券託管平台的重要一步。他相信在CMU OmniClear商業化經營下，CMU未來的發展會更上一層樓。
其他報道
結業潮︱慈雲山慈正邨U購 11月3日結業 10月最少8間門市執笠
ZA Bank推限時福利 用戶可免費抽「美股 7 巨頭」 免佣及其他費用
人行設立股票回購增持再貸款 首期3000億元 支持維護資本市場穩定運行