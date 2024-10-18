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瑞穗：內地全年GDP可達5% 外資短期或先從中國投資獲利

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，內地第三季GDP勝預期，認為隨著9月底刺激政策的轉向，全年5%左右的增長目標似乎可以實現。昨日住建部會議令人失望，投資者需待人大會議公布更多具體措施和刺激規模。從外國投資者的角度來看，他們很想從中國投資中獲利，並將資金轉移回創紀錄高位的美國股市，以利用上行勢頭並減少特朗普潛在勝利的風險敞口。

離岸人民幣曾升值最多0.3%，是10月10日後最大升值幅度，升值至7.1155元，是10月15日7.0912元後最強。現報7.1183元，升值0.26%。

在岸人民幣曾升值最多0.26%，是10月10日後最大升值幅度，升值至7.1042元，是10月15日7.0868元後最強。現報7.109元，升值0.2%。

張建泰表示，第三季GDP雖遜預期，不過，9月的硬數據較預期為高。零售額年增3.2%，（預期年增2.5%），當中，以舊換新計劃推動的家電銷售額年增20.5%；汽車銷售也結束了六個月以來的首次下滑，餐飲服務年增率穩定在3%左右。儘管外部需求疲軟，工業生產年增率從先前的4.5%加速至5.4%（預期年增4.6%）。儘管房地產市場低迷導致房地產投資收縮，但年初至今固定資產投資仍年增3.4%（預期年增3.3%）。通縮風險方面，GDP平減指數連續6季下降，但降幅由此前的跌0.73%小幅收窄至跌0.56%。

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