瑞銀發表報告，預測第三季內地券商股純利按年增加20%至30% ，其中股權投資表現可能是影響業績的主要因素，因為第三季市場依 然低迷，平均水平股票加交易所買賣基金（ETF）的日成交量 按年減12%，按季減15%，新股招股上市及證券貸款金額持續萎 縮，較去年同期分別下降84%及88%。但中國在9月24日推出 新的經濟刺激方案後，市場快速反彈，第三季度滬深300指數累計 上漲16%，預計對經紀業表現有所改善， 包括受惠實施宏觀及資本市場政策、 更多散戶投資者流入和產業併購。