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瑞銀料內地券商股第三季純利増最多30% 看好中信証券

瑞銀發表報告，預測第三季內地券商股純利按年增加20%至30%，其中股權投資表現可能是影響業績的主要因素，因為第三季市場依然低迷，平均水平股票加交易所買賣基金（ETF）的日成交量 按年減12%，按季減15%，新股招股上市及證券貸款金額持續萎縮，較去年同期分別下降84%及88%。但中國在9月24日推出新的經濟刺激方案後，市場快速反彈，第三季度滬深300指數累計上漲16%，預計對經紀業表現有所改善，包括受惠實施宏觀及資本市場政策、更多散戶投資者流入和產業併購。

報告較看好中信証券（6030）及華泰證券（6886）均給予「買入」詳級，給予中信証券目標價維持23.3元，給予華泰證券目標價維持13.1元。

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