達里奧將「漂亮的去槓桿」定義為一種平衡赤字方法，結合了債務重組、印鈔和債務貨幣化。他表示，雖然重組是通縮性的，但創造貨幣是通脹性的，因此這是減少債務負擔的最佳方式。

就處理債務問題而言，達里奧認為，中國有能力做到高一點，亦有意願去做，「中國近期推出刺激措施便證明了這一點。」

中國自9月底推出「組合拳」救市措施，達里奧認為，現在正在發生的變化是巨大的，但仍然需要進行債務重組。

另外，達里奧亦指出中國面臨其他挑戰，包括中國的債務大部分集中在地方層級以及國家人口老齡化。

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