內地今早GDP、樓價數字拖累A股港股早段表現，不過，人行推SFISF及設立股票回購增持再貸款，推動股市回升，午後升幅更進一步擴大，重上20天線及上試10天線，大市成交亦急增35%，北水則轉流出31億，創三周最多。港交所（0388）升5.67%，中資券商股多隻升逾一成，內銀內房亦上升。台積電ADR創新高，加上午後新華社報導稱習近平在安徽考察調研時強調科技創新是必由之路，中芯（0981）A股升停牌，H股亦升16%。5股份成交破百億，最多的是盈富（2800）達235億元，中芯（0981）亦有173億元。
三大指數今日見一周最大升幅，但全周計均下跌，連跌第2周。
恒指今早高開27點，高位升873點，低位跌20點，高低波幅894點。上升股份比例為54.4%，下跌為16.93%，無升跌為28.66%。
恒指收市升725點或3.61%，報20804點，大市成交金額2590億元，較上日增加35.45%，是10月15日2612.88億元成交後最多；國指升292點或4.07%，報7471點。恒生科技指數收報4600點，升5.77%。
藍籌股成交金額1181.15億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額802.15億元，佔大市成交30.97%；國指成份股成交金額1052.69億元，佔大市成交40.64%。
24隻雙櫃台股，總成交1.38億元人民幣，相當於約1.51億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.91%，至181.25億元，佔大市成交6.99%。牛熊證成交金額83.49億元，減少17.33%；窩輪成交金額97.75億元，增加19.33%。
藍籌80隻升，2隻下跌，0隻無升跌。中芯國際（0981）升16.35%，收報30.25元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌0.19%，收報51.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報30.25元，升16.35%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報42.55元，升1.43%。
恒指上試10天線(21123.44點)，重上20天線(20506.53點)。科指上試10天線(4715.84點)，重上20天線(4480.13點)。
北水南下合計淨流出31.02億元，終止單日流入，是9月25日後收市新低，當日報53.79億元。北水本月累計流入364.08億元，按月減少13.98%，N/A，金額是2月後新低，連續第16個月流入。
恒指曾升最多4.35%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為4.77%。高見20952.99點，是10月15日21095.01點後最高。今日收市報20804.11點，是10月14日後收市新高，當日報21092.87點。
科指曾升最多7.17%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為10.54%。高見4661.64點，是10月15日4682.83點後最高。今日收市報4600.85點，是10月14日後收市新高，當日報4668.18點。
國指曾升最多4.94%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為5.63%。高見7534.37點，是10月15日7570.47點後最高。今日收市報7471.95點，是10月14日後收市新高，當日報7579.94點。
恒指本周累跌2.11%或447點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為6.53%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為比亞迪電子（0285）及聯想（0992），分別升7.73%及7.62%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌13.55%，其次為安踏（2020）及中升（0881），分別跌12.94%及10.68%。
國指本周累跌1.95%或148點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為6.57%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為聯想（0992）及農業銀行（1288），分別升7.62%及6.1%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌16.11%，其次為安踏（2020）及李寧（2331），分別跌12.94%及10.09%。
科指本周累跌2.86%或135點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為9.39%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為比亞迪電子（0285）及聯想（0992），分別升7.73%及7.62%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌16.11%，其次為蔚來（9866）及東方甄選（1797），分別跌12.63%及10.55%。
極氪近3年累計交付逾35萬部電動汽車。吉利（0175）收報12.6元，升5.18%。
內銀股
建行（0939）收報6.15元，升2.67%。
農行（1288）收報4元，升1.78%。
工行（1398）收報4.79元，升1.91%。
郵儲行（1658）收報4.79元，升1.48%。
交行（3328）收報6.28元，升2.78%。
招行（3968）收報40.35元，升4.26%。
中行（3988）收報3.84元，升1.86%。
人行啟動SFISF操作 首批申請額度超2000億；人行設立股票回購增持再貸款 首期3000億元 支持維護資本市場穩定運行。
中金（3908）收報14.58元，升11.64%。
海通證券（6837）收報6.91元，升4.7%。
中信証券（6030）收報21.25元，升13.64%。
華泰證券（6886）收報12.92元，升10.62%。
中國銀河（6881）收報6.76元，升10.46%。
光大證券（6178）收報7.81元，升13.19%。
招商證券（6099）收報13.6元，升17.85%。
廣發証券（1776）收報11.08元，升9.7%。
國泰君安（2611）收報11.68元，升6.96%。
內地9月新建商品住宅均價按年跌6.1% 按月跌0.71%
中海外（0688）收報14.8元，升2.49%。
龍湖（0960）收報12.42元，升4.19%。
華潤置地（1109）收報26.2元，升3.97%。
寶龍地產（1238）收報0.62元，升5.08%。
萬科（2202）收報6.91元，升4.38%。
融創（1918）收報2.41元，升7.59%。
禹洲（1628）收報0.144元，升4.35%。
招商局置地（0978）收報0.31元，升5.08%。
新城發展（1030）收報2.16元，升3.35%。
龍光地產（3380）收報1元，升5.26%。
世茂集團（0813）收報1.46元，升6.57%。
雅居樂（3383）收報0.93元，升6.9%。
時代中國（1233）收報0.41元，升7.89%。
富力（2777）收報1.65元，升6.45%。
融信中國（3301）收報0.73元，升10.61%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報1.08元，無升跌。
麗新發展（0488）收報0.76元，跌1.3%。
麗新國際（0191）收報0.68元，無升跌。
青島港（6198）收報5.75元，升3.23%。
德利機械（2102）收報0.112元，無升跌。
紫金礦業（2899）收報17.2元，升3.86%。
六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。收報15.08元，升2.31%。
網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。收報42.45元，升1.43%。
福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。收報56.6元，升6.99%。
鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。收報0.07元，無升跌。
太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。收報2.26元，升7.11%。
澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。
濠賭股
新濠國際發展（0200）收報5.04元，升1.82%。
美高梅中國（2282）收報10.32元，升4.24%。
澳博（0880）收報2.83元，升2.91%。
永利澳門（1128）收報6.3元，升5.18%。
銀河娛樂（0027）收報35元，升3.09%。
金沙中國（1928）收報18.78元，升4.92%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.08元，收報63.78元，升0.76%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1949.5元，收報1942元，升0.73%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見6.88元，收報6.88元，升13.34%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見11.8元，收報11.68元，升3.73%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.34元，收報5.33元，升6.18%；FAST RETAIL-DRS（6288）創上市新高，見28.5元，收報28元，升0.72%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1949.5元，收報1942元，升0.73%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8963.65元，收報8960元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1152.85元，收報1152.85元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.65元，收報565.65元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.195元，收報8.195元，升0.74%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見58.6元，收報58.52元，升0.86%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.8元，收報39.8元，升0.51%；邁富時（2556）創上市新高，見118元，收報116.3元，升7.69%；廣聯科技（2531）創上市新高，見19.14元，收報18.68元，升15.88%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.91元，升22.97%；中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.48元，升153.97%；國銳地產（0108）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升64.44%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；招商局中國基金（0133）創52周高，見15.92元，收報15.84元，升6.59%；天德地產（0266）創52周高，見2.75元，收報2.75元，升30.33%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.3元，收報2.28元，升23.24%；方正控股（0418）創52周高，見0.84元，收報0.8元，升8.11%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.169元，升13.42%。
7隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）低見0.3元，收報0.36元，升7.46%；安領國際（1410）低見0.176元，收報0.2元，升11.11%；中國升海集團（1676）低見0.25元，收報0.29元，升1.75%；黎氏企業（2266）低見0.235元，收報0.25元，跌3.85%；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.05元，收報2.09元，跌4.57%；萬里印刷（8385）低見0.118元，收報0.118元，跌37.89%；匯通達網絡（9878）低見17.66元，收報19.18元，升4.58%。
15隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.1元，升1.85%；科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.93元，跌0.52%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；博維智慧（1204）低見2.7元，收報2.7元，跌4.93%；工蓋有限公司（1421）低見0.27元，收報0.29元，跌1.69%；樂氏國際控股（1529）低見0.075元，收報0.083元，升2.47%；大森控股（1580）低見0.1元，收報0.1元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.48元，升153.97%；中國金融投資管理（0605）收報2.39元，升115.32%；環球大通集團（8063）收報0.033元，升65%；國銳地產（0108）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升64.44%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.36元，升51.26%；慕尚集團控股（1817）收報0.71元，升39.22%；興業新材料（8073）收報0.365元，升37.74%；維港環保科技（1845）收報0.241元，升36.93%；申萬宏源香港（0218）收報1.83元，升36.57%；正乾金融控股（1152）收報0.075元，升33.93%；天德地產（0266）創52周高，見2.75元，收報2.75元，升30.33%。
下跌異動股，包括，萬里印刷（8385）創上市新低，見0.118元，收報0.118元，跌37.89%；積木集團（8187）收報0.52元，跌34.18%；國茂控股（8428）收報0.32元，跌27.27%；中木國際（1822）收報0.305元，跌26.51%；中油潔能控股（1759）收報0.61元，跌21.79%；弘陽服務（1971）收報0.465元，跌21.19%；神通機器人教育（8206）收報0.038元，跌17.39%；安科系統（8353）收報0.365元，跌17.05%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.05元，跌16.67%；中華國際（1064）收報0.046元，跌16.36%；中天順聯（0994）收報0.31元，跌16.22%。
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