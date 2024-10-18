三大指數今日見一周最大升幅，但全周計均下跌，連跌第2周。

恒指今早高開27點，高位升873點，低位跌20點，高低波幅894點。上升股份比例為54.4%，下跌為16.93%，無升跌為28.66%。

恒指收市升725點或3.61%，報20804點，大市成交金額2590億元，較上日增加35.45%，是10月15日2612.88億元成交後最多；國指升292點或4.07%，報7471點。恒生科技指數收報4600點，升5.77%。

藍籌股成交金額1181.15億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額802.15億元，佔大市成交30.97%；國指成份股成交金額1052.69億元，佔大市成交40.64%。

24隻雙櫃台股，總成交1.38億元人民幣，相當於約1.51億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.91%，至181.25億元，佔大市成交6.99%。牛熊證成交金額83.49億元，減少17.33%；窩輪成交金額97.75億元，增加19.33%。

藍籌80隻升，2隻下跌，0隻無升跌。中芯國際（0981）升16.35%，收報30.25元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌0.19%，收報51.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報30.25元，升16.35%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報42.55元，升1.43%。

恒指上試10天線(21123.44點)，重上20天線(20506.53點)。科指上試10天線(4715.84點)，重上20天線(4480.13點)。

北水南下合計淨流出31.02億元，終止單日流入，是9月25日後收市新低，當日報53.79億元。北水本月累計流入364.08億元，按月減少13.98%，N/A，金額是2月後新低，連續第16個月流入。

三大指數即日表現

恒指曾升最多4.35%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為4.77%。高見20952.99點，是10月15日21095.01點後最高。今日收市報20804.11點，是10月14日後收市新高，當日報21092.87點。

科指曾升最多7.17%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為10.54%。高見4661.64點，是10月15日4682.83點後最高。今日收市報4600.85點，是10月14日後收市新高，當日報4668.18點。

國指曾升最多4.94%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為5.63%。高見7534.37點，是10月15日7570.47點後最高。今日收市報7471.95點，是10月14日後收市新高，當日報7579.94點。

一周表現

恒指本周累跌2.11%或447點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為6.53%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為比亞迪電子（0285）及聯想（0992），分別升7.73%及7.62%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌13.55%，其次為安踏（2020）及中升（0881），分別跌12.94%及10.68%。

國指本周累跌1.95%或148點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為6.57%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為聯想（0992）及農業銀行（1288），分別升7.62%及6.1%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌16.11%，其次為安踏（2020）及李寧（2331），分別跌12.94%及10.09%。

科指本周累跌2.86%或135點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為9.39%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月13日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升18.63%，其次為比亞迪電子（0285）及聯想（0992），分別升7.73%及7.62%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌16.11%，其次為蔚來（9866）及東方甄選（1797），分別跌12.63%及10.55%。

午後消息股表現

極氪近3年累計交付逾35萬部電動汽車。吉利（0175）收報12.6元，升5.18%。

今早及隔晚消息股表現

六大內銀下調存款利率。

內銀股

建行（0939）收報6.15元，升2.67%。

農行（1288）收報4元，升1.78%。

工行（1398）收報4.79元，升1.91%。

郵儲行（1658）收報4.79元，升1.48%。

交行（3328）收報6.28元，升2.78%。

招行（3968）收報40.35元，升4.26%。

中行（3988）收報3.84元，升1.86%。

人行啟動SFISF操作 首批申請額度超2000億；人行設立股票回購增持再貸款 首期3000億元 支持維護資本市場穩定運行。

中資券商

中金（3908）收報14.58元，升11.64%。

海通證券（6837）收報6.91元，升4.7%。

中信証券（6030）收報21.25元，升13.64%。

華泰證券（6886）收報12.92元，升10.62%。

中國銀河（6881）收報6.76元，升10.46%。

光大證券（6178）收報7.81元，升13.19%。

招商證券（6099）收報13.6元，升17.85%。

廣發証券（1776）收報11.08元，升9.7%。

國泰君安（2611）收報11.68元，升6.96%。

內地9月新建商品住宅均價按年跌6.1% 按月跌0.71%

藍籌內房

中海外（0688）收報14.8元，升2.49%。

龍湖（0960）收報12.42元，升4.19%。

華潤置地（1109）收報26.2元，升3.97%。

非藍籌內房

寶龍地產（1238）收報0.62元，升5.08%。

萬科（2202）收報6.91元，升4.38%。

融創（1918）收報2.41元，升7.59%。

禹洲（1628）收報0.144元，升4.35%。

招商局置地（0978）收報0.31元，升5.08%。

新城發展（1030）收報2.16元，升3.35%。

龍光地產（3380）收報1元，升5.26%。

世茂集團（0813）收報1.46元，升6.57%。

雅居樂（3383）收報0.93元，升6.9%。

時代中國（1233）收報0.41元，升7.89%。

富力（2777）收報1.65元，升6.45%。

融信中國（3301）收報0.73元，升10.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報1.08元，無升跌。

麗新發展（0488）收報0.76元，跌1.3%。

麗新國際（0191）收報0.68元，無升跌。

青島港（6198）收報5.75元，升3.23%。

德利機械（2102）收報0.112元，無升跌。

紫金礦業（2899）收報17.2元，升3.86%。

六福（0590）上季整體零售值跌16%，港澳同店銷售挫38%。收報15.08元，升2.31%。

網傳私下與歐盟就電動車徵稅達成協議，小鵬汽車（9868）：不實信息。收報42.45元，升1.43%。

福耀玻璃（3606）第三季多賺54%，收入升13%。收報56.6元，升6.99%。

鼎豐汽車（6878）修訂還債計劃， 擬新發債及提供股份抵押。收報0.07元，無升跌。

太平洋航運（2343）第三季小靈便型乾散貨現貨市場日均租金升53%。收報2.26元，升7.11%。

澳門第三季賭收556億按季跌1.5%，貴賓博彩收入逾130億減1.7%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.04元，升1.82%。

美高梅中國（2282）收報10.32元，升4.24%。

澳博（0880）收報2.83元，升2.91%。

永利澳門（1128）收報6.3元，升5.18%。

銀河娛樂（0027）收報35元，升3.09%。

金沙中國（1928）收報18.78元，升4.92%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.08元，收報63.78元，升0.76%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1949.5元，收報1942元，升0.73%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見6.88元，收報6.88元，升13.34%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見11.8元，收報11.68元，升3.73%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.34元，收報5.33元，升6.18%；FAST RETAIL-DRS（6288）創上市新高，見28.5元，收報28元，升0.72%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1949.5元，收報1942元，升0.73%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8963.65元，收報8960元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1152.85元，收報1152.85元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.65元，收報565.65元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.195元，收報8.195元，升0.74%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見58.6元，收報58.52元，升0.86%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.8元，收報39.8元，升0.51%；邁富時（2556）創上市新高，見118元，收報116.3元，升7.69%；廣聯科技（2531）創上市新高，見19.14元，收報18.68元，升15.88%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.91元，升22.97%；中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.48元，升153.97%；國銳地產（0108）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升64.44%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；招商局中國基金（0133）創52周高，見15.92元，收報15.84元，升6.59%；天德地產（0266）創52周高，見2.75元，收報2.75元，升30.33%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.3元，收報2.28元，升23.24%；方正控股（0418）創52周高，見0.84元，收報0.8元，升8.11%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.175元，收報0.169元，升13.42%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）低見0.3元，收報0.36元，升7.46%；安領國際（1410）低見0.176元，收報0.2元，升11.11%；中國升海集團（1676）低見0.25元，收報0.29元，升1.75%；黎氏企業（2266）低見0.235元，收報0.25元，跌3.85%；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.05元，收報2.09元，跌4.57%；萬里印刷（8385）低見0.118元，收報0.118元，跌37.89%；匯通達網絡（9878）低見17.66元，收報19.18元，升4.58%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.1元，升1.85%；科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.93元，跌0.52%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；博維智慧（1204）低見2.7元，收報2.7元，跌4.93%；工蓋有限公司（1421）低見0.27元，收報0.29元，跌1.69%；樂氏國際控股（1529）低見0.075元，收報0.083元，升2.47%；大森控股（1580）低見0.1元，收報0.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國汽車內飾（0048）創52周高，見0.66元，收報0.48元，升153.97%；中國金融投資管理（0605）收報2.39元，升115.32%；環球大通集團（8063）收報0.033元，升65%；國銳地產（0108）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升64.44%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.36元，升51.26%；慕尚集團控股（1817）收報0.71元，升39.22%；興業新材料（8073）收報0.365元，升37.74%；維港環保科技（1845）收報0.241元，升36.93%；申萬宏源香港（0218）收報1.83元，升36.57%；正乾金融控股（1152）收報0.075元，升33.93%；天德地產（0266）創52周高，見2.75元，收報2.75元，升30.33%。

下跌異動股，包括，萬里印刷（8385）創上市新低，見0.118元，收報0.118元，跌37.89%；積木集團（8187）收報0.52元，跌34.18%；國茂控股（8428）收報0.32元，跌27.27%；中木國際（1822）收報0.305元，跌26.51%；中油潔能控股（1759）收報0.61元，跌21.79%；弘陽服務（1971）收報0.465元，跌21.19%；神通機器人教育（8206）收報0.038元，跌17.39%；安科系統（8353）收報0.365元，跌17.05%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.05元，跌16.67%；中華國際（1064）收報0.046元，跌16.36%；中天順聯（0994）收報0.31元，跌16.22%。

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