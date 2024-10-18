moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

莎莎上季港澳同店銷售跌20.7% 北上嚴重削弱本地消費力

莎莎國際（0178）公布，截至今年9月底第二財季整體零售及批發營業額為9.75億元，按年下跌11%，其中港澳地區營業額下跌16.4%至7.18億元，內地就升0.9%至1.48億元。

集團表示，業務營運由首財季起面臨不利因素挑戰，主要受宏觀市場疲弱；核心市場港澳本地居民持續北上華南地區旅遊；出境旅遊大幅增加，港元兌一籃子其他貨幣（包括日圓）相對強勢，從而減少本地消費；以及內地旅客在港澳消費減少。由於內地線上銷售渠道表現持續強勁，以及新加坡自今年4月起開設5間實體店舖，有助減輕以上影響。

港澳零售銷售方面，上季同店銷售按年下跌20.7%，每宗交易平均金額亦跌10.4%，交易宗數減少8.6%。集團指出，通過迎合消費者追求高性價比產品的喜好，提升營運效率。第三財季首周（包含十月國慶假期）銷售繼續好轉，按年基本持平。

莎莎表示，港澳北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，嚴重削弱本地消費力。上季暑假是本地居民外遊的高峰期，加上七一長周末假期，令香港居民外遊人數同比錄得高雙位數的增長，正積極於非旅遊區的地段尋找市場缺口，服務本地顧客，以及在旅遊區黃金地段與現有覆蓋範圍互補，前提是入境旅遊進一步增加，店舖亦符合經濟效益。

截至今年9月底止，莎莎共有184間店舖，按季淨減少2間店。

其他報道

證監會伙聯交所推新上市審批流程 設A股特快通道30個營業日內完成評估

全日沽空金額增18% 比率9.7% 創3年半新低 阿里沽空增30%

本港最新失業率維持3% 符預期 失業人數仍達11.9萬人

中國鐵塔首三季多賺11%至81.5億人幣

渣打歡迎金管局推多項支持中小企業措施

恒指收市升725點 成交急增35% 北水流出三周最多 中芯升16% 成交173億

京東金融：擠兌傳言不實 用戶資金受法律監管保護

抖音電商全年商品成交額升46%

來港僅2個月 日本過江龍「松屋」宣布開設第二間分店