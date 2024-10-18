集團表示，業務營運由首財季起面臨不利因素挑戰，主要受宏觀市場疲弱；核心市場港澳本地居民持續北上華南地區旅遊；出境旅遊大幅增加，港元兌一籃子其他貨幣（包括日圓）相對強勢，從而減少本地消費；以及內地旅客在港澳消費減少。由於內地線上銷售渠道表現持續強勁，以及新加坡自今年4月起開設5間實體店舖，有助減輕以上影響。

港澳零售銷售方面，上季同店銷售按年下跌20.7%，每宗交易平均金額亦跌10.4%，交易宗數減少8.6%。集團指出，通過迎合消費者追求高性價比產品的喜好，提升營運效率。第三財季首周（包含十月國慶假期）銷售繼續好轉，按年基本持平。

莎莎表示，港澳北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，嚴重削弱本地消費力。上季暑假是本地居民外遊的高峰期，加上七一長周末假期，令香港居民外遊人數同比錄得高雙位數的增長，正積極於非旅遊區的地段尋找市場缺口，服務本地顧客，以及在旅遊區黃金地段與現有覆蓋範圍互補，前提是入境旅遊進一步增加，店舖亦符合經濟效益。

截至今年9月底止，莎莎共有184間店舖，按季淨減少2間店。

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