集團指，盈利預計增長主要受惠於人工智能（AI）伺服器市場需求 強勁增長，推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶 動五金塑膠業務收入提升。此外，五金塑膠業務收入比重增加、原材 料成本回落及生產效率提升， 整體毛利率和盈利水平預計進一步增強。集團預計將於11 月刊發業績。

其他報道

阮國恒：下調CCyB比率釋放4000億借貸資金 盼向中小企發出支持訊號

證監會吊銷Julius Baer前僱員受規管活動牌照7個月

商湯徐立：行業處於通用人工智能轉折點

諾奇前首席財務官兼執董歐陽浩然遭判3年不准任董事

李嘉誠、李澤鉅 減持郵儲行

破產管理署：今年首九個月破產呈請個案增17%至6699宗 創八年新高

莎莎預警中期盈利跌最多69% 北上旅遊拖累

莎莎上季港澳同店銷售跌20.7% 北上嚴重削弱本地消費力

證監會伙聯交所推新上市審批流程 百億市值大型A股設特快通道

全日沽空金額增18% 比率9.7% 創3年半新低 阿里沽空增30%

本港最新失業率維持3% 符預期 失業人數仍達11.9萬人

中國鐵塔首三季多賺11%至81.5億人幣

渣打歡迎金管局推多項支持中小企業措施

恒指收市升725點 成交急增35% 北水流出三周最多 中芯升16% 成交173億

京東金融：擠兌傳言不實 用戶資金受法律監管保護

抖音電商全年商品成交額升46%

來港僅2個月 日本過江龍「松屋」宣布開設第二間分店

人行互換便利規定 質押率上限90%

橋水旗下中國對冲基金增持中國股票 稱估值仍有吸引力

瑞銀料內地券商股第三季純利増最多30% 看好中信証券

澳新：維持內地全年GDP增4.9%

匯豐：3月至今逾7000名中小企客戶受惠利息回贈 歡迎金管局新一輪措施