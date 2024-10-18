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嘉利國際受惠人工智能 料中期盈利升逾30%

嘉利國際（1050）發盈喜，預期截至9月30日止中期盈利增長不少於30%。 

集團指，盈利預計增長主要受惠於人工智能（AI）伺服器市場需求強勁增長，推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶動五金塑膠業務收入提升。此外，五金塑膠業務收入比重增加、原材料成本回落及生產效率提升，整體毛利率和盈利水平預計進一步增強。集團預計將於11 月刊發業績。  

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