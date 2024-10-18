措施包括下調逆周期緩衝資本(CCyB)比率、應用新資本規則，以及銀行承諾就「預先批核還息不還本」計劃下「部分還本」，延長部分還款期或提供不同還款比例等更彈性安排等。

金管局宣布將CCyB比率由1%下調至0.5%，即日生效。阮國恒解釋，CCyB比率為參照經濟周期及房地產市場的參數，而去決定CCyB比率，而經濟周期處於正常狀態下、CCyB比率為1%，惟現時本港個別行業所面臨及取得企業貸款的挑戰較大。他續指，下調旨在向銀行提供更大資本空間，支持中小企，而根據金管局內部估算，有關CCyB比率下調0.5百分點，相等於可釋放銀行業界於3000億元至4000億元的借貸資金。

阮國恒提到，雖然下調CCyB比率為即時生效，但上調則需給予銀行一年的準備時間，盼銀行不用憂慮有關機制會出現短時間內上調的情况。另外，他觀察到有關的參數，短時間內要上調CCyB比率機率較低，呼籲銀行放心可利用資本空間支持中小企。

金管局同時宣布原於明年1月1日生效的實施《巴塞爾協定三》修訂要求，提早兩個多月於即日生效。金管局助理總裁（銀行政策）陳羿表示，有關《巴塞爾協定三》擴大對中小企的定義，提早實行修訂則允許銀行，應用對中小企貸款較優惠的資本要求，進行中小企貸款業務，當尸包括修訂中涵蓋全年銷售額1億元，提升至5億元。另亦將其他貸款（超過1000萬元）的風險權重l00%降至85%，降低銀行貸款資本成本。

至於其他中小企支援措施方面，16間活躍於中小企貸款的銀行，已於其貸款組合中預留共超過3700億元中小企專項資金。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，該16間銀行佔本港中小企貸款市場份額超過九成，相信該措施效果顯著。

金管局於8月成立「中小企融資專責小組」，阮國恒表示至今小組收到100宗個案，當中兩成個案屬一般查詢且不需要跟進。另兩成個案屬客戶已知自身個案取得貸款有難度。至於另外六成個案，涉及貸款申請流程及銀行處理貸款手法，為屬金管局可提供協助壓縮申請流程的個案，未來將透過小組跟進有關個案。

朱立翹提到，小組收到100宗個案當中，有1個為有貿易公司向銀行申請「中小企融資擔保計劃」的貸款產品時，當時銀行因信貸紀錄為由，拒絕該貿易公司的申請。但當個案轉介至小組時，小組發現銀行當時的信貸紀錄未有所更新，而該銀行重新更新該貿易公司信貸紀錄後，最後公司成功取得貸款。

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