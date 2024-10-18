文章日期：2024年10月18日 18:16
國泰航空（0293）升級旗下波音777-300ER機隊，推出嶄新的爾雅商務客艙、新特選經濟客艙和經濟客艙，今日首航執飛由香港至北京的國泰航班，並將陸續於其他區域及長途航線投入服務。
集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，已承諾在未來7年投資逾1000億元於機隊、機艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等，當中在未來3年陸續推出新升級計劃，包括陸續推出新機艙座椅產品，包括在波音777-300ER客機推出全新商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙，亦將會在777-9型客機上推出全新頭等客艙，並在空中巴士A330型客機推出全新平躺式商務客艙產品。
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