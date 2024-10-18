根據有關聯合聲明，在完全符合規定的申請下，證監會及港交所在分別發出最多兩輪監管意見後，將分別在不多於40個營業日內處理新股申請。而在合資格A股公司快速審批下，證監會及港交所分別只會發出一輪監管意見，並在不多於30個營業日內完成各自的監管評估。

上述措施將令兩家監管機構發出意見的時間及次數更加清晰明確，提升整體新上市申請審批程序的透明度，便利準發行人在香港上市。兩家監管機構亦將積極與申請人及其保薦人溝通，以協助其理解相關監管關注事項。相信優化審批流程時間表將有助申請人及其顧問制定上市計劃，進一步提升香港作為國際金融中心的吸引力。

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