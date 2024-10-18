文章日期：2024年10月18日 19:40
紫金礦業（2899）截至9月30日止第三季純利約92.7億元（人民幣，下同），升約58.2%，扣除非經常性損益之純利83.1億元，升49.7%，每股盈利0.349元，營業收入799.8億元，升7.1%。集團首三季純利243.6億元，升50.7%，扣除非經常性損益之純利237.8億元，升56%，營業收入2304億元，升2.4%。
集團首三季礦產金產量增加8%，礦產銅產量增加5%，礦產銀產量增加7%，礦產鋅產量年減4%，礦場企業毛利率57.71%，按年增7.42個百分點；綜合毛利率為19.53%，按年比增加4.37個百分點。
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