moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普：料中國全年賣樓最多9萬億人幣 明年恐跌至8萬億

國際評級機構標普發表報告指，估計2024年中國房地產銷售額將降至約8.5萬億元人民幣（下同）-9萬億元，並在2025年進一步降至8萬億元至8.5萬億元。該行全球評級信用分析師Edward Chan預期中國房地產銷售可能會在2025年下半年企穩，但前提是條件成熟。

Edward Chan指，關鍵的條件是資金更容易獲取，當開發商被看到能獲得更多融資機會，可能藉此令開發商重拾信心在土儲獲取及新開工之上。

其次，政府必須採取更多措施降低庫存。當庫存逐漸減少時，相信開發商將不再需要大幅減價來去化存貨。

第三，該行認為開發商信心回升時，將同時提振買家的情緒，這將反映在土地獲取及新開工量回升，以及一手住宅樓價的穩定上。

Edward Chan指出，通過解決資金、供應和信心問題，房地產市場將出現積極轉變，從而穩定價格和銷售量，否則目前的利潤擠壓和銷售惡化情況，可能會進一步損害該行評級的開發商的信用度。

標普全球評級信用分析師Ricky Tsang則指出，中國房地產行業的結構性轉變將持續重塑中國房地產市場的前景。在下行周期中，專注於高線城市優質住宅產品的開發商將更具抗跌性。

其他報道

立法會議員李惟宏：優化上市審批流程助提升透明度 提升市場吸引力

奈雪的茶第三季直營門店淨減66間

PayMe銀聯虛擬卡兩成活躍用戶已啟用 主要內地、日韓消費

華潤飲料據報超購236倍 凍資逾1323億

冠中地產盈喜 料全年轉嫌400萬

國泰航空推爾雅商務客艙 升級機隊

嘉利國際受惠人工智能 料中期盈利升逾30%

阮國恒：下調CCyB比率釋放4000億借貸資金 盼向中小企發出支持訊號 

證監會吊銷Julius Baer前僱員受規管活動牌照7個月

商湯徐立：行業處於通用人工智能轉折點

諾奇前首席財務官兼執董歐陽浩然遭判3年不准任董事

李嘉誠、李澤鉅 減持郵儲行

破產管理署：今年首九個月破產呈請個案增17%至6699宗 創八年新高

莎莎預警中期盈利跌最多69% 北上旅遊拖累

莎莎上季港澳同店銷售跌20.7% 北上嚴重削弱本地消費力

證監會伙聯交所推新上市審批流程 百億市值大型A股設特快通道

全日沽空金額增18% 比率9.7% 創3年半新低 阿里沽空增30%

本港最新失業率維持3% 符預期 失業人數仍達11.9萬人

中國鐵塔首三季多賺11%至81.5億人幣

渣打歡迎金管局推多項支持中小企業措施

恒指收市升725點 成交急增35% 北水流出三周最多 中芯升16% 成交173億

京東金融：擠兌傳言不實 用戶資金受法律監管保護