Edward Chan指，關鍵的條件是資金更容易獲取，當開發商被看到能獲得更多融資機會，可能藉此令開發商重拾信心在土儲獲取及新開工之上。

其次，政府必須採取更多措施降低庫存。當庫存逐漸減少時，相信開發商將不再需要大幅減價來去化存貨。

第三，該行認為開發商信心回升時，將同時提振買家的情緒，這將反映在土地獲取及新開工量回升，以及一手住宅樓價的穩定上。

Edward Chan指出，通過解決資金、供應和信心問題，房地產市場將出現積極轉變，從而穩定價格和銷售量，否則目前的利潤擠壓和銷售惡化情況，可能會進一步損害該行評級的開發商的信用度。

標普全球評級信用分析師Ricky Tsang則指出，中國房地產行業的結構性轉變將持續重塑中國房地產市場的前景。在下行周期中，專注於高線城市優質住宅產品的開發商將更具抗跌性。

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