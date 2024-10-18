國際評級機構標普發表報告指，估計2024年中國房地產銷售額將降至約8.5萬億元人民幣（下同）-9萬億元，並在2025年進一步降至8萬億元至8.5萬億元。該行全球評級信用分析師Edward Chan預期中國房地產銷售可能會在2025年下半年企穩，但前提是條件成熟。
Edward Chan指，關鍵的條件是資金更容易獲取，當開發商被看到能獲得更多融資機會，可能藉此令開發商重拾信心在土儲獲取及新開工之上。
其次，政府必須採取更多措施降低庫存。當庫存逐漸減少時，相信開發商將不再需要大幅減價來去化存貨。
第三，該行認為開發商信心回升時，將同時提振買家的情緒，這將反映在土地獲取及新開工量回升，以及一手住宅樓價的穩定上。
Edward Chan指出，通過解決資金、供應和信心問題，房地產市場將出現積極轉變，從而穩定價格和銷售量，否則目前的利潤擠壓和銷售惡化情況，可能會進一步損害該行評級的開發商的信用度。
標普全球評級信用分析師Ricky Tsang則指出，中國房地產行業的結構性轉變將持續重塑中國房地產市場的前景。在下行周期中，專注於高線城市優質住宅產品的開發商將更具抗跌性。
其他報道
立法會議員李惟宏：優化上市審批流程助提升透明度 提升市場吸引力
阮國恒：下調CCyB比率釋放4000億借貸資金 盼向中小企發出支持訊號
破產管理署：今年首九個月破產呈請個案增17%至6699宗 創八年新高
全日沽空金額增18% 比率9.7% 創3年半新低 阿里沽空增30%
恒指收市升725點 成交急增35% 北水流出三周最多 中芯升16% 成交173億