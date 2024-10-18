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金管局旗下CMU OmniClear與SIX簽MOU 開拓跨境投資機遇

金管局宣布，旗下CMU OmniClear和瑞士企業SIX今日簽署諒解備忘錄，就證券託管和結算展開合作，以促進跨境投資。

根據諒解備忘錄，雙方將展開國際證券的聯合結算及託管、建立更緊密的合作關係，並維持信息交流的渠道。合作範疇包括對香港、瑞士和國際市場投資的相互支持，營運和市場信息互換，以及共同開發商機。

CMU OmniClear首席執行官陳達強表示，CMU OmniClear作為中國接通全球市場的獨特門戶，相信與SIX的新合作關係將有助中國投資者開拓瑞士及國際市場的機遇，同時幫助瑞士投資者進入香港和內地市場。

SIX首席執行官Jos Dijsselhof表示，CMU OmniClear與該公司的業務息息相關，非常高興與CMU OmniClear達成協議，相信會為雙方和兩地帶來正面影響。亞洲擁有巨大潛力，是我們探索世界商機的地區之一。

CMU OmniClear Limited為外匯基金的全資附屬公司，協助金管局營運債務工具中央結算系統（CMU）。SIX為瑞士和西班牙的金融中心提供及營運穩定、高效的基礎設施​​，從而確保資本市場的准入及金融市場參與者之間的資訊和資金流通。作為全球金融資訊提供者，SIX提供高品質的參考、定價、企業行為和ESG數據，並為世界各地客戶提供監管和指數相關的服務。該公司由其用戶（超過120家銀行）擁有，擁有4160名員工，業務遍及19個國家。

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