反映中概股表現的金龍指數升3.03%至6960點，阿里巴巴（美：BABA）升2.36%，攜程（美：TCOM）亦升5.6%。

重磅股中，亞馬遜（美：AMZN）股價升0.78%；META（美：META）及特斯拉（美：TSLA）分別跌0.08%及0.09%。Netflix（美：NFLX）上季盈利及訂戶數據均勝預期，股價大升11.1%至763.89美元創新高；寶潔（美：PG)上季銷售疲弱，股價一度跌1.6%，收市無升跌；美國運通（美：AXP）下調全年收入指引，股價收市跌3.15%至276.79美元，為跌幅最大道指成份股。

一周累計，道指升0.96%，標指及納指亦升0.85%及0.8%，三大指數均連升六周。

歐洲股市個別發展，法國CAC指數升0.39%，德國DAX指數亦升0.38%，英國富時指數就微跌0.32%。

港股方面，恒指夜期周五收報20782點，跌78點，較恒指收市低水22點。港股ADR比例指數收市報20765點，跌39點。