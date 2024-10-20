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陳茂波：政府將增黃金倉儲配套 年內成立工作小組

財政司司長陳茂波在網誌表示，行政長官上周發表新一份《施政報告》，提出一系列措施，其中構建國際黃金交易中心、推動建設大宗商品交易生態圈，正是鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位的新切入點。

陳茂波指，作為第一步，政府計劃先在香港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務。接著是在這基礎上，擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。財經事務及庫務局將在年內成立包括業內人士的工作小組，就優化市場交易機制擬定方案。在黃金倉儲和交易的基建鞏固後，本港可進一步探索加大跟內地黃金市場的對接。

他指，隨著地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，可以預期全球對黃金的需求仍相當龐大。此外，黃金作為儲備貨幣屬性資產，其定價機制亦有別於一般商品，在金融市場具重要意義。

香港的黃金交易市場發展歷史悠久。由於靠近內地和印度這兩個主要的黃金消費市場，地理位置優越，香港在世界黃金進出口量位列前茅。本港的黃金交易量亦持續增加，過去十年金銀業貿易場的九九金成交額穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。

面對日漸複雜的地緣政治環境，不少投資人都希望黃金能存儲於不同地區，這令市場對國際級的儲存倉庫需求急增，這正為香港發展黃金市場提供了機遇。

事實上，因應環球市場的發展，香港實金交易有很大的增長空間，業內人士估計，現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增。

香港在「一國兩制」的獨特制度優勢下，能連接內地與國際市場，在風險可控的前提下，發展更多適切市場需要的風險管理工具和衍生產品，長遠有助大大增強我國在全球黃金市場的影響力，對提升香港國際金融中心地位具有重要戰略意義。

黃金以外，包括有色金屬等的大宗商品交易，亦是經濟的重要一環，衍生對交易、航運、物流、倉儲等不同環節的需求，而對很多不同行業的製造商來說，更是確保其關鍵原材料穩定供應的重要部分。

陳茂波指，短中期而言，首要是增量，並促進大宗商品貿易及其衍生的增值服務。在大宗商品的生態圈中，大宗商品的買賣方是貨主。故此，香港既要「搶貨品」、也要「搶貨主」，致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部。把核心的市場和貿易構建起來，自然會增加對高增值服務和供應鏈服務的需求，也會吸引更多各類專業服務機構進駐香港。政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

此外，港交所旗下的倫敦金屬交易所早前已表示研究在香港設立認可倉庫，交割包括有色金屬在內的大宗商品，以完善其在亞洲的認可倉庫布局。內地對大宗商品交易的需求龐大，在香港設置認可倉庫，正好為內地以至亞洲地區的用家提供最便捷、更具成本效益和更安全的轉運渠道，也能更好利用香港在貿易、航運及金融方面的高效服務和優勢。