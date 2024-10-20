首屆綠色科技峰會得到了各領域的支持，包括企業合作夥伴 AXA 安盛香港及澳門、知識合作夥伴安永以及內容合作夥伴蘇黎世保險，還有來自行業協會、家族辦公室等夥伴的參與。

峰會的演講嘉賓包括特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇，創新科技及工業局局長孫東，亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）首席財務官Andrew Cross，以及國際可持續準則理事會（ISSB）副主席華敬東。他們將和與會者分享有關可持續發展標準以及綠色科技在構建韌性和可持續經濟中的作用

據新聞稿指，首屆綠色科技峰會將匯聚行業領先的從業者、投資者和初創綠色科技公司，共同探索綠色倡議、金融與科技交匯的強大潛力。此次峰會將充分利用香港的優勢，填補市場空隙，同時推動更多相關的策略。峰會期待通過推動綠色議程，促進可持續發展，定位香港成為亞洲綠色科技中心。

此次峰會將有超過 50 位行業專家發表演講，涵蓋的主題包括基礎設施的綠色轉型、向可持續經濟的過渡、綠色和氣候技術的投資以及構建韌性綠色社區的策略。與會者可以期待峰會上來自不同行業、不同部門的協作討論。