中石化集團在去年公布，自去年11月11日起12個月斥不少於10億元及不多於20億元，增持公司A股及H股，截至今日已持已累計增持公司A股、H股金額約為12.91億元，其中累計增持A股股份金額約為5.49億元。

至於招商蛇口（001979）公布，與關聯方招商銀行深圳分行簽署了《合作協議》並獲得該行出具的《貸款承諾函》，招行深圳分行擬為公司的股票回購項目提供不超過7.02億元貸款額度，貸款期限 12 個月，貸款利率原則上不超過2.25%且不超過市場利率。

上交所上市的招商輪船（滬601872）亦公布，公司擬通過上交所集中競價交易方式進行股份回購，與關聯方招商銀行深圳分行簽署了《合作協議》，並獲得其出具的《貸款承諾函》，獲招行深圳分行將為公司的股票回購項目提供不超過4.43億元的貸款額度，貸款期限 12 個月，貸款利率原則上不超過 2.25%且不超過市場利率。

另外，中遠海能（滬600026）（1138）亦披露10月18日收到公司間接控股股東中遠海運集團通知，中遠海運集團擬通過上交所集中競價交易方式增持公司 A 股股份。今次增持計劃的實施期限為自今日公告之日起 6 個月，增持不設定價格區間，增持總金額不低於6.79 億元，不超過13.58億元。

中遠海能指，中遠海運集團是基於對公司未來發展前景的堅定信心及中長期價值的認可，為增強投資者對公司的投資信心，提升公司價值，切實維護廣大投資者利益決定實施本次增持。今次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化或目前尚無法預判的其他風險因素導致增持計劃的實施無法達到預期的風險。