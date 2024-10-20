此外，亦要有綜合施策提振資本市場，堅持在法治軌道上深化改革，進一步完善資本市場基礎制度，改進和優化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資等等。座談中大家亦認為要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。

吳清又強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處在邁向中國式現代化的關鍵時期，資本市場也正處於向高質量發展轉變的關鍵階段。希望專家學者、財經媒體積極踐行政治性、人民性和專業性要求，主動宣傳好黨的二十屆三中全會精神，解讀好中央政治局會議精神和一攬子政策舉措，客觀理性講好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。

吳清指，歡迎專家學者、媒體記者及時向證監會反映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。