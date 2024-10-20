中證監主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經媒體負責人代表深入交流，聽取意見建議。據報，與會代表就資本市場下一步全面深化改革提出了具體建議，包括進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精準性，打通制度執行「最後一公里」，推動更多優質科技企業發行上市、併購重組等案例落地；統籌推動融資端和投資端改革，逐步實現IPO常態化，積極培育耐心資本，大力引導中長期資金入市。
此外，亦要有綜合施策提振資本市場，堅持在法治軌道上深化改革，進一步完善資本市場基礎制度，改進和優化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資等等。座談中大家亦認為要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。
吳清又強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處在邁向中國式現代化的關鍵時期，資本市場也正處於向高質量發展轉變的關鍵階段。希望專家學者、財經媒體積極踐行政治性、人民性和專業性要求，主動宣傳好黨的二十屆三中全會精神，解讀好中央政治局會議精神和一攬子政策舉措，客觀理性講好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。
吳清指，歡迎專家學者、媒體記者及時向證監會反映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。