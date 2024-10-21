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港股ADR跌29點 夜期低水22點 中電、平保、中興等業績

美股向上，港股ADR跌29點或0.14%，報20775點，即月恒指夜期跌78點，報20782點，夜期低水22點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.36%，折合報427.57元；阿里巴巴（9988）升2.35%，折合報99.46元；美團（3690）升9.47%，折合報184.5元；匯控（0005）升0.78%，折合報69.48元；建行（0939）升2.74%，折合報6.1元。

道期現升0.091%；標期現升0.09%；納期現升0.1%。日本東證指數現跌0.4%；韓國KOSPI指數現升0.45%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.59%。

VIX指數隔晚跌5.65%或1.08點，報18.03點。

紐油現升0.26%或0.18美元，報69.4美元；布油現升0.23%或0.17美元，報73.23美元；金價現升0.09%或2.57美元，報2724.03美元；LME 銅期貨隔晚升1.15%或109.5美元，報9625.5美元。比特幣現升0.72%或498.74美元，報69257.12美元；美國10年期債息現升0.19%或0.0079厘，報4.0907厘。

今日焦點股份可留意：

遠洋集團（3377）：英國重組計劃會議將於11月22日舉行。

51信用卡（2051）折讓約14%配股 籌3880萬元。

丘鈦（1478）：終止建議分拆昆山丘鈦微電子A股上市。

多間公司最快今日公布業績，包括，中海宏洋（0081）、中電（0002）、陸控（6623）、中國平安（2318）、中興通訊（0763）

中國建築興業（0830）第三季多賺28%。

中石化（0386）等多家重磅國企及大股東獲融資回購增持。中遠海能（1138）亦接獲股東增持歺知。

紫金礦業（2899）第三季純利93億人幣升58%。

奈雪的茶（2150）第三季直營門店淨減66間。

冠中地產（0193）盈喜，料全年轉嫌400萬。

國泰航空（0293）推爾雅商務客艙，升級機隊。

嘉利國際（1050）受惠人工智能，料中期盈利升逾30%。

商湯（0020）徐立：行業處於通用人工智能轉折點。

李嘉誠、李澤鉅，減持郵儲行（1658）

莎莎（0178）預警中期盈利跌最多69%，北上旅遊拖累。莎莎上季港澳同店銷售跌20.7%，北上嚴重削弱本地消費力。

中國鐵塔（0788）首三季多賺11%至81.5億人幣。

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