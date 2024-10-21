恒指今早低開73點或0.36%，報20730點，大市成交金額22億元；國指今早低開29點或0.4%，報7442點。恒生科技指數開市報4580點，跌0.44%。上升股份比例為11.02%，下跌為4.28%，無升跌為84.69%。