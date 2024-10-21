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恒指低開73點 科指跌0.44% 龍湖、蔚來跌3%

恒指今早低開73點或0.36%，報20730點，大市成交金額22億元；國指今早低開29點或0.4%，報7442點。恒生科技指數開市報4580點，跌0.44%。上升股份比例為11.02%，下跌為4.28%，無升跌為84.69%。

藍籌20隻升，43隻下跌，19隻無升跌。中芯國際（0981）升4.13%，報31.5元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.7%，報11.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，19隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報31.5元，升4.13%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報40.95元，跌3.76%。

恒指受制於10天線(20922.85點)，續高於20天線(20642.42點)。科指受制於10天線(4651.19點)，續高於20天線(4526.58點)。

遠洋集團（3377）：英國重組計劃會議將於11月22日舉行。開市報0.325元，升1.56%。

51信用卡（2051）折讓約14%配股 籌3880萬元。無成交，報0.17元。

丘鈦（1478）：終止建議分拆昆山丘鈦微電子A股上市。開市報4.97元，跌0.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，中海宏洋（0081）開市報2.25元，升0.45%。

中電（0002）開市報67元，無升跌。

陸控（6623）無成交，報12.32元。

中國平安（2318）開市報49.9元，跌0.1%。

中興通訊（0763）開市報21.1元，升1.2%。

中國建築興業（0830）第三季多賺28%。無成交，報2.02元。

中石化（0386）等多家重磅國企及大股東獲融資回購增持。中遠海能（1138）亦接獲股東增持歺知。開市報4.79元，升1.7%。

紫金礦業（2899）第三季純利93億人幣升58%。開市報17.56元，升2.09%。

奈雪的茶（2150）第三季直營門店淨減66間。開市報1.48元，升0.68%。

冠中地產（0193）盈喜，料全年轉嫌400萬。無成交，報0.395元。

國泰航空（0293）推爾雅商務客艙，升級機隊。開市報8元，無升跌。

嘉利國際（1050）受惠人工智能，料中期盈利升逾30%。開市報0.86元，無升跌。

商湯（0020）徐立：行業處於通用人工智能轉折點。開市報1.68元，升1.2%。

李嘉誠、李澤鉅，減持郵儲行（1658）。開市報4.78元，跌0.21%。

莎莎（0178）預警中期盈利跌最多69%，北上旅遊拖累。莎莎上季港澳同店銷售跌20.7%，北上嚴重削弱本地消費力。開市報0.72元，跌2.7%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺11%至81.5億人幣。開市報1.09元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1950元，開市報1950元，升0.41%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1950元，開市報1950元，升0.41%；國銳地產（0108）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，升2.7%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.62元，開市報2.62元，升14.91%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.178元，開市報0.178元，升5.33%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，升1.47%；中煙香港（6055）創52周高，見22.45元，開市報22.45元，升2.28%；COOL LINK（8491）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，升0.92%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。

異動股

上升異動股，包括，僑雄國際（0381）創52周高，見2.62元，開市報2.62元，升14.91%；上海電氣（2727）開市報2.09元，升14.84%；中國白銀集團（0815）開市報0.36元，升14.29%；駿溢環球金融（8350）開市報0.248元，升13.76%；華鼎控股（3398）開市報0.18元，升12.5%；萬里印刷（8385）開市報0.132元，升11.86%；盈滙企業控股（2195）開市報0.068元，升11.48%；東江環保（0895）開市報2.2元，升10.55%；中國汽車內飾（0048）開市報0.53元，升10.42%；瘋狂體育（0082）開市報0.147元，升8.89%。

下跌異動股，包括，中國中藥（0570）開市報3.25元，跌14.92%；恆泰裕集團（8081）開市報0.046元，跌9.8%；民生國際（0938）開市報0.75元，跌6.25%；匯財金融投資（8018）開市報0.074元，跌5.13%；出門問問（2438）開市報0.95元，跌5%；京基金融國際（1468）開市報0.87元，跌4.4%；國農金融投資（8120）開市報0.051元，跌3.77%；ＸＴＲ 富時越南（3087）開市報195.35元，跌3.77%；蔚來（9866）開市報40.95元，跌3.76%。

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